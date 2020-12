El cardenal Omella, sobre el recorte en las ayudas a las entidades sociales: “Es el momento de poner más"

Juan Jose Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y Cardenal-Arzobispo de Barcelona, ha recordado en el programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra que “la Iglesia está al servicio de la vida, la vida es un don y la eutanasia es un fracaso”. Omella valoraba así la aprobación de la ley de la eutanasia y reclamaba el refuerzo de los recursos económicos destinados a los cuidados paliativos. “Nosotros hemos dicho siempre que hay que cuidar que la gente no sufra al final de la vida y para eso están los cuidados paliativos” ha explicado. El presidente de la CEE considera que el gobierno se olvida de potenciar los cuidados paliativos y reivindica el apoyo económico a esos cuidados como fundamental para este tipo de situaciones. “Si una persona siente que hay gente que le ayuda, que le quiere, esta persona no quiere morir” explica Omella.

El Cardenal de Barcelona considera que a la ley de eutanasia aún le queda recorrido, porque llegará a los tribunales. “Entiendo que algunos partidos políticos presentarán recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional y ellos decidirán. Yo creo que debemos cuidar el derecho a la vida”, ha concluido.

En cuanto a la situación de crisis social y económica derivada de la pandemia, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha puesto en valor el papel y el esfuerzo de todas las organizaciones territoriales de Cáritas y ha reclamado un mayor apoyo de los poderes públicos a las ONG. “Creo que los poderes públicos deberían apoyar más al sector de la solidaridad” ha afirmado.

En Cáritas Barcelona la avalancha de gente necesitada y los recortes de las ayudas de las administraciones catalanas han llevado a la ONG de la Iglesia Católica a acumular un déficit de 4 millones de euros. “Oír que las administraciones recortan un 15 por ciento las ayudas a las entidades sociales a mí me hace sufrir, porque ahora no es el momento de recortar sino de poner más y recortar otras partidas menos necesarias”, advierte.

A pesar de todo esto Juan José Omella se queda con “la cara positiva de las ayudas de particulares, que se han triplicado”. También han aumentado las ayudas de voluntariado. “En Barcelona unos mil jóvenes se prestaron para sustituir a voluntarios de mayor edad que tenían un cierto riesgo por la situación sanitaria”, ha explicado.

El Cardenal Arzobispo de Barcelona también se ha referido de manera muy crítica a la futura ley de educación que aprobará el Congreso la próxima semana. “Es una ley que nace sin consenso político y no han dejado hablar a padres, profesores o sindicatos y esto es muy grave”. Juan José Omella reivindica “educar en libertad, no en el pensamiento único” y reclama a los partidos un pacto por la educación. “No puede ser que cada cuatro años tengamos una nueva ley”, afirma. Además propone “la implantación del cheque escolar” como se hace en otros países de Europa. Finalmente ha preguntado a los que han votado esta ley “a qué colegio llevan a sus hijos”. “A veces descubrimos que no es lo que proponen para todos. Es que tenemos que igualar, muy bien, pero para todos igual”, ha afirmado. También se ha quejado del trato que recibe en la Ley Celaà la asignatura de religión, que queda en una situación casi “residual”. “La religión no es un adoctrinamiento, son valores que nos forman como sociedad” ha advertido.