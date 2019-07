El presidente de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha asegurado que han tenido problemas para encontrar financiación para la organización constitucionalista en el seno de la sociedad catalana acaudalada. “Nos ha costado mucho recaudar dinero dentro de la burgesía catalana porque la gente tiene miedo”, ha asegurado.

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Sánchez Costa ha añadido que el modelo de financiación de Sociedad Civil Catalana se basa en replicar el modelo de socios de la organización catalanista Òmnium Cultural. Fernando Sánchez Costa explica que “la estabilidad de Cataluña, el futuro de Cataluña no depende de Madrid, del estado, ni de que más allá del Ebro os ayudo con más dinero; depende de aquí, de las empresas de aquí, de la gente con dinero de aquí, de los pequeños ciudadanos de aquí”.

En cuanto a sus previsiones para los próximos meses, Fernando Sánchez Costa, ha advertido de que la organización a la que representa “está preparada para actuar”: “En Cataluña estamos todos agotados, del procés, de la tensión, del clima de confrontación... Societat Civil Catalana no tiene como estrategia fundamental ir a las calles, hacer manifestaciones, pero eso no quiere decir que no estemos preparados ni que estemos preparando una gran manifestación si el independentismo prepara un otoño de movilizaciones en las calles. Nosotros estamos preparados y nosotros queremos volver a liderar la manifestación constitucionalista en la calle”, ha afirmado.

El presidente de Sociedad Civil Catalana ha explicado que prevé un otoño “muy caliente” por parte del independentismo y que él y su equipo están listos para el próximo 11 de septiembre: “Nosotros esta diada haremos una recreación histórica del 1714, haremos una diada original alrededor de donde está enterrado Rafael Casanova. Con carácter recreativo, lúdico y con carácter de explicar toda la historia”. No es la única novedad que ha adelantado Sánchez. También preparan para más adelante una cena para recordar los 500 años de la llegada del emperador Carlos V a Barcelona. “Será una cena de época, cenando lo que cenaban en la Corte”, explica.

Desde la organización tienen otra fecha clave: el 8 de octubre. “Es nuestra fecha, es un día histórico, el día que un millón de catalanes salió del armario, el día que la Catalunya constitucionalista dijo ‘prou’, un día muy importante y por ello pondremos en marcha los premios 8 de octubre”. Entre las medidas que Sánchez

Costa tiene en mente está también la creación de diversos observatorios: “En nuestra última asamblea aprobamos crear varios observatorios. Uno es el Observatorio Económico de Catalunya, que pondremos en marcha este otoño. En él ofreceremos la información objetiva y real a los catalanes de las consecuencias nefastas que tiene este procés para todos”. Sánchez Costa también anunció un Observatorio de la Lengua y de Derechos y Libertades.

En relación a la sentencia del procés, desde SCC han puesto en valor el papel del magistrado Marchena: “Estamos seguros que habrá una sentencia ajustada al derecho. El Tribunal Supremo ha demostrado un gran rigor en este juicio, lo han hecho con extrema trasparencia, habrá una sentencia ajustada a los hechos”, ha afirmado. “Entonces vendrán otros debates, pero si quieren un posible indulto, primero los afectados deben reconocer el daño causado, es un paso previo que debería producirse…”, ha concluido.

Sobre el estudio de la lengua conocido esta semana, ha lamentado que “las propias escuelas no tenían conocimiento exacto de qué iba ese estudio. El objetivo era hacer un estudio ultranacionalista para ver en qué idioma hablan los niños… contrasta con el discurso de la Generalitat que hace bandera de la Catalunya plurilingüe”. En este sentido ha manifestado su apoyo a los catalanes que se han visto discriminados o perseguidos por temas lingüísticos: “Nosotros seguiremos defendiendo a los catalanes no-nacionalistas que se han visto discriminados en los patios y calles que quieren hablar el idioma oficial de España que es el español; seguiremos defendiendo a todos los catalanes ante las imposiciones nacionalistas”.

Desde Sociedad Civil Catalana ya se pusieron manos a la obra con el modelo lingüístico. “Nosotros tenemos un estudio hecho con una gran empresa de encuestas y vimos que un 90% de catalanes defiende un modelo trilingüe. La Generalitat nunca ha preguntado por ello”, ha explicado. “Los catalanes quieren una educación con varias lenguas que nos refuerce”