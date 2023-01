Migdia Cope Comarques de Girona amb Paco Baso

Totes les notícies interessants de les comarques gironines les expliquem a “Migdia Cope Comarques Gironines”. També parlem amb els protagonistes de l’actualitat.

Cada dimecres a partir de dos quarts de dues del migdia, en Paco Baso parla de l’actualitat de casa nostra.

Que està passant en el centre de Girona? I a un poble de l’Alt Empordà? Quines són les millors empreses de casa nostra? Qui és el millor comerç? Quina és la millor recepta? Quines són les jornades gastronòmiques més interessants? Quin és el punt preferit de cocció? Quins són els productes més deliciosos de la nostra terra?

Paco Baso ho coneix tot i a tothom. La botiga Genciana de Girona sempre ens dona bons consells per mantenir la figura i la salut. Per la seva part en Pere Mià ens parla del seu hort i dels seus rostits ben cuits i sempre al punt, en el restaurant Can Mià a Palol de Revardit.

Més enllà dels actors de l’actualitat gironina, en el programa també intervenen personatges populars per parlar-nos dels seus temes preferits. Un escriptor de renom ens comenta el seu vi preferit. Un cantant famós reconeix les seves preferències culinàries. Tothom hi pot dir la seva! Les nostres comarques també atrauen a milers de persones buscant els millors hotels i els millors paisatges gironins. Les millors opcions passen pel programa. Amb el suport de la Diputació de Girona coneixerem també, aquells productes que porten la denominació de Girona excel·lent! El nostre és un programa de ràdio que compte amb els millors ingredients.

Els vins i caves també tenen el seu protagonisme i d’aquesta forma arriben al programa els millors productors de casa nostra. Quin vi hem de maridar amb un formatge? Quin hi posem per aquest peix? I per una carn vermella? Les respostes les tenim en el programa. Cellers, sommeliers, tots venen a Migdia Cope Comarques Gironines coneixedors de que el programa és un dels preferits per la creixent i nombrosa audiència de Cope a Girona.