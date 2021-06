Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona

" Sobre el proyecto del Hermitage “espero que esté resuelto antes de las próximas elecciones municipales”

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, se ha mostrado “entusiasmada” ante la llegada del primer crucero a Barcelona este 2021 tras la pandemia. Se trata del MSC Grandiosa, que llegará a la capital catalana el 26 de junio. Le seguirán el 5 de julio un barco de Costa Cruceros, y lo que es más importante para Conesa, habrá “cruceros que empiecen trayecto desde la ciudad de Barcelona, ser el Puerto que genera el inicio y el final del crucero” y por lo tanto, sea posible que “la visita a la ciudad sea más enriquecedora”.

En unas declaraciaciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Conesa ha explicado que, tras la pandemia, y tras las restricciones, se abre una nueva oportunidad para apostar por que “la experiencia del crucerista sea menos invasiva para la ciudad”. Para ello cree que puede contribuir el uso de las nuevas tecnologías, aplicaciones, y además, aunque vuelvan los cruceros, estos llegarán más “escalonados”, también las visitas se tendrán que hacer con grupos burbujas “grupos más reducidos que tendrán previamente concertada la visita que quieren hacer”. De este modo, añade Conesa, el Ayuntamiento podrá incidir en las “rutas y circuitos” y se podrá “conseguir este turismo de calidad, que quiere visitar Barcelona, que tiene mucha oferta, pero que haya este equilibrio entre la vida cotidiana de los ciudadanos y la visita turística”.

Por otro lado, la presidenta del Port ha dejado claro su apuesta por la sostenibilidad. Ha recordado que la actividad de la infraestructura genera unes emisiones de unas 300 mil toneladas anuales, y que “el porcentaje más pequeño corresponde a los cruceros porque las flotas que llegan a Barcelona son las más nuevas”. Por este motivo, ha destacado que el Port ha desarrollado un

hub con gas natural licuado, aunque reconoce que éste es solo un paso “intermedio” y que el objetivo es que “el muelle de cruceros sea electrificado”. Para ello ya se ha aprobado un plan dotado de 90 millones de euros y que supone que “cuando el barco llegue al Port, se conecte a la red y pueda estar con 0 emisiones” el tiempo que permanezca en la instalación. El objetivo es que este proyecto esté listo en cinco años.

HERMITAGE

Y sobre el proyecto del Hermitage, Mercè Conesa dice que hay una parte “delicada del puerto”, que es la parte “puerto – ciudad”. Y por este motivo dice que hay que ir con mucho cuidado porque nos puede permitir disponer de un skyline, planificación urbana que la ciudad ha hecho bien, de buscar una arquitectura icónica. Insiste en que “se buscará el acuerdo con el Ayuntamiento para que este espacio cultural se pueda hacer en la zona de la nueva bocana”. Y poder conseguir así, “una planificación más global en la que se hable de un espacio cultural y científico del mar, de innovación, en el que haya un diálogo entre ciencia y cultura”. En cualquier caso, espera que quede solucionado “antes de las elecciones municipales”, previstas para el 2023 y recuerda que la adjudicación del proyecto se hizo con dos condiciones que el “Hermitage aceptó”. La primera fue “que se presente en un plazo de dos meses un protocolo de acuerdo con el Liceu” y la segunda, que se diera “un plazo de dos años” para llegar a un acuerdo entre el Port y el Ayuntamiento”.

AMPLIACIÓN AEROPUERTO

Preguntada por la ampliación del aeropuerto del Prat, Conesa dice que “no tienen una oposición” a este proyecto. Ha recordado que Puerto y Aeropuerto “tienen sinergias” y cree que “Cataluña debería ser posibilista, mirar de sacar el máximo partido a sus infraestructuras para hacerla competitiva”, y ello pasa “por ver si somos capaces de generar un hub aeroportuario, logístico y portuario. Va en un pack todas estas acciones”. Aunque eso sí, reconoce que hay incógnitas ambientales. Por este motivo, ha dejado claro que e4strRIn encntadops de participar en la mesa convocada por el presidente Pere Aragonès, para abordar esta cuestión, y si “nos invitan”, añadía Conesa, “miraremos de aportar y ser propositivos”.

Lo que sí ha censurado en relación a la postura de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sobre este tema, es que “las decisiones se tomen por prejuicios y no en base a un análisis social, económico y ambiental”. Y añadía la presidenta del Port: “yo no digo que Colau no haya hecho este análisis”, pero “me gustaría que lo explicase”, y así su postura “se entendería mejor”. “Las motivaciones se tienen que justificar”, insistía Conesa.