Luz Guilarte, presidenta del grupo de Ciutadans en Barcelona

“La alcaldesa tiene un espíritu antieconómico”

Luz Guilarte, presidenta del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, ha asegurado que “quien no dialoga con los sectores económicos de la ciudad ha perdido la ciudad”. Guilarte ha lamentado las inversiones que en los últimos años ha dejado escapar Barcelona y que se han ido a Madrid, Málaga o Portugal porque aquí, señala, “hay gobiernos que criminalizan a la gente que tiene empuje y a los enprendedores con ganas de crear riqueza y puestos de trabajo”.

En unas declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Guilarte ha acusado a la alcaldesa Ada Colau de “escucharse solo a ella misma y no hacer caso a los ciudadanos ni a los que levantan la persiana cada día que son los que crean riqueza y puestos de trabajo”. La líder municipal de Ciutadans ha acusado a Colau de “colocar a gente a dedo” y ha denunciado que “la alcaldesa, cuando no sabe gestionar un problema, prohíbe, que es lo fácil”.

En este sentido se ha referido al cierre de algunas terrazas a las once de la noche apuntando que nunca ha visto al Gremi de Restauració negándose a dialogar. “Han sido Ada Colau y Janet Sanz las que se han negado y además han puesto todas las trabas posibles a los restauradores”, ha asegurado Guilarte. También ha recordado que en los momentos más críticos de la recuperación, después de la pandemia, “les negaron más de un 70 por ciento de la ampliación de las terrazas”. “La alcaldesa tiene un espíritu antieconómico”, ha afirmado.

Sobre el urbanismo táctico, Luz Guilarte ha explicado que cualquier experto internacional que no esté ideológicamente abducido y vea lo que se está haciendo con el Plan Cerdà y el Eixample “se pone a llorar”. “Lo mismo con las superillas, que son cuatro tiestos mal colocados y unas pintadas”. “Esto no es transformar una ciudad, esto es degradante”, señala. “Intentaremos deshacer todas las barbaridades urbanísticas no consensuadas que ha hecho este gobierno municipal”, anuncia la concejala de Ciutadans, que apuesta por “calles peatonalizadas” en barrios donde la idiosincrasia y la actividad económica lo permita. Por lo que se refiere al carril bici, ha alertado de que están mal colocados, de manera muy peligrosa, y además hay mucho incivismo: “la señora Colau ha conseguido que no coja la bicicleta” ha lamentado.

Sobre los presupuestos municipales para 2023 y los desacuerdos entre Comuns y PSC, Guilarte los ha calificado de “peleítas”. Se ha mostrado convencida de que llegarán a un acuerdo y sinó siempre esta Esquerra, que es, en su opinión, “la tercera pata del desgobierno municipal”. Preguntada finalmente por la refundación de Ciudadanos/Ciutadans, Guilarte apuesta por “mantener la marca, el color naranja y a Inés Arrimadas como líder”.