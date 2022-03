Luis del Olmo, en COPE: “Volvería a dar los buenos días a España si alguien me lo pidiera"

Luis del Olmo, periodista y locutor, considerado una de las grandes estrellas periodísticas del país, asegura que “debemos estar orgullosos de la radio que se hace en España, ya que en ningún otro país hay tantos oyentes como en el nuestro”. “Los franceses o los chinos, por ejemplo, si hablan de la radio, tienen que asombrarse de la calidad radiofónica que tenemos”, afirma. Sobre su personalidad delante del micrófono, Del Olmo se ha considerado siempre “como un periodista serio, respetuoso y profesional, porque hacer radio es una cosa muy seria”. Del Olmo, que estuvo 46 años al frente del mítico “Protagonistas” en las cadenas más importantes de España, afirma que “en ningún instituto te enseñan a ser presentador de radio, puesto que eso se lleva dentro, en el alma, y te sale o no te sale”.

En este sentido, y en declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Luis Del Olmo ha reconocido que de quien más aprendió, además de ser su referente radiofónico, fue de Matías Prats padre: “es y sigue siendo el dios de la radio. Además, siempre le tendré cierto afecto por confiar en mí y darme la oportunidad de iniciarme profesionalmente en el mundo radiofónico”.

Cuando se le pregunta a Luís del Olmo a quién volvería entrevistar, el periodista asegura que “al que fue secretario general del Partido Comunista en España, Santiago Carrillo, porque él acabó enfadado”. Del Omo ha explicado que le gustaría volver a revivir aquel momento para intentar solucionar el desencuentro. “No me considero comunista, pero tenía a Carrillo como un gran político, con un alto nivel de oratoria, y me dolió terminar de esta manera que ni yo ni él nos merecemos”, ha asegurado. En la misma línea, Del Olmo, ha confesado: “no solo volvería a ese momento, sino que es más: volvería a dar los buenos días a España si alguien me lo pidiese”. “El problema es que ni mi mujer me deja, ni los profesionales que hay ahora quieren a un hombre de mi edad, pero yo volvería encantado, porque el micrófono es lo que me ha hecho más feliz”, ha explicado

Luis del Olmo, ha reconocido que se sintió “muy vulnerable y con miedo” cuando la banda criminal ETA intentó matarle. “Sospechaba que me iban a soltar un par de tiros, cosa que aumentaba mi incertidumbre cada vez que me dirigía al locutorio”, ha explicado. De hecho, la sensación de miedo llegó a tal punto que decidió adquirir un arma por su seguridad: “Le dije al departamento de seguridad que yo no iba al estudio sin una pistola. Cogí una pistola durante varios días. Temía por mi integridad física.”, recuerda. Sobre su relación con el resto de compañeros de la radio, explica que siempre se ha sentido querido por la profesión. “Todos me han querido como si fuera alguien de la familia. ¿Era estricto? Sí, pero también cordial y hermano con cada uno de los técnicos, periodistas, editores…”.

Sobre la salud y el futuro de la radio Del Olmo lo tiene claro: “Será la misma radio de hoy”, afirma. “La radio es un fenómeno que tendrá vida dentro de 1.000 años. Mientras haya humanidad, habrá radio”. El periodista se define como “un profesional que quería y quiere a la radio”. “Me entusiasma. La radio me ha dado todo lo que le he pedido y es más, me permitió conocer la persona con la me sostengo cada día, la que me da ganas de vivir, de viajar…. mi mujer”, concluye.