Luis Conde, presidente del Salón Náutico y fundador de Seeliger y Conde

El fundador de la consultora Seelinger y Conde y presidente del Salón Náutico Internacional, Luís Conde, asegura que “España tiene mucho talento, porque los estudiantes españoles están muy bien formados, incluso mejor que los de Estados Unidos”. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Conde ha explicado que no nos podemos quejar tanto de la formación que reciben nuestros jóvenes, porque no es mala pero sí incompleta, por ejemplo en comunicación. “Yo haría muchísimos más exámenes orales, porque la gente tiene que saber comunicar, tiene que saber hablar en público, tiene que saber expresarse”.





Otra asignatura pendiente, según Luís Conde, es el inglés. “Todavía vamos muy atrasados en este aspecto, aunque por suerte cada vez menos, porqué las generaciones que van subiendo ya tienen más nivel” ha afirmado. Conde ha explicado que él “obligaría a todos los estudiantes a irse fuera de su ciudad a trabajar, al menos un año, cuando acaban la carrera, porque es una experiencia superpositiva”. “Alemania necesita en este momento 8 mil ingenieros y los trae de España, porque están bien preparados”, explica. En este sentido, ha recordado que los presidentes de grandes multinacionales como Pepsico, Merck o Hewlett Packard son españoles. “Esto hace unos años era inimaginable”, sostiene.





Preguntado por las cualidades que ha de tener un presidente del Gobierno de España, Conde ha destacado “sentido de Estado, buen conocimiento de idiomas, es decir inglés a la perfección, y haber trabajado en el sector privado”. “Hoy en día los políticos españoles pueden tener o no sentido de estado, la mayoría no sabe inglés y no han estado en el sector privado, por lo tanto, suspenden” ha asegurado.





Como presidente del Salón Náutico Internacional, Luis Conde considera que la celebración de la Copa América de Vela “será un impacto mundial para la imagen de Barcelona”. “Estamos hablando del tercer acontecimiento deportivo más importante del mundo después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de futbol y hay que conseguir que la Copa América de Barcelona sea la mejor de todas las Ediciones que se han celebrado”. Las cifras del acontecimiento son importantes. Se trata de cinco equipos, ocho barcos de apoyo y hasta 300 integrantes por equipo que a lo largo del próximo año llegaran a Barcelona. En total, la Copa América de Vela puede suponer un impacto económico de entre 300 y 800 millones.





Luis Conde ha querido destacar otro aspecto, el hecho de que esta competición tiene muchos seguidores en América y eso fomentará el turismo americano, que “era una asignatura sin aprobar”. Sobre la situación del sector de la náutica, Conde ha avanzado que “el año pasado –y a pesar de la pandemia- se vendió prácticamente todo”. “Ahora ha bajado la demanda, pero volverá a subir y la Copa América ayudará muchísimo a que vuelva a haber más ambiente en el mundo de la náutica”, ha asegurado