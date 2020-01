Lorena Roldán: "Aunque no sea una condena en firme, Torra no puede seguir ejerciendo como presidente"

En declaraciones al programa Converses de COPE-Catalunya i Andorra, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, ha condenado cualquier tipo de acoso como el sufrido por el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, durante la investidura, a pesar de no compartir la decisión que ha tomado de apoyar a Pedro Sánchez.

En este sentido, la diputada de la formación naranja ha hecho hincapié en que en Ciudadanos son “expertos en este tipo de coacciones y acosos” y que son acciones que no solo las viven los electos, sino que son “miles de catalanes” los que las sufren por el simple hecho de decir “que no quieren dejar de formar parte de España, que se sienten catalanes pero también españoles”. En Catalunya estos señalamientos vienen por parte de los partidos independentistas y, según Roldán, es en la Administración Pública en el ámbito en el que “los trabajadores catalanes los sufren más”. Así, califica el ambiente de trabajo de los funcionarios como “asfixiante”, ya que les ponen “entre la espada y la pared” y sufren “presiones que ninguna persona debería recibir”.

Ante este tipo de actuaciones por parte de los partidos independentistas, Lorena Roldán se muestra totalmente crítica, especialmente porque ella lo vivió en primera persona, al tener que asistir, presionada, a una manifestación multitudinaria de la Vía Catalana celebrada en Tarragona en el año 2013. Explica que cuando se vio allí -“en contra de mis creencias y mi su voluntad”, precisa- , decidió que “no callaría nunca más” y que defendería sus ideales: “pluralidad, diversidad, igualdad y libertad”. Pese a las presiones a las que se vio sometida, ahora Roldán se muestra “totalmente agradecida por haber vivido ese episodio”, ya que marcó “un antes y un después” en su vida y fue lo que le empujó a afiliarse a Ciudadanos; “un partido que representaba y daba voz a lo que sentía y siento”, ha explicado.

Roldán lamenta que este tipo de situaciones se sigan dando hoy en día y se muestra preocupada. “En Cataluña hemos perdido la libertad, cosa que nunca no nos deberían haber quitado”, asegura. Es por ello que lanza el mensaje de defenderla, sobretodo en aquellos sitios “en que los independentistas se han hecho más fuertes”.

La portavoz de Ciudadanos también se ha referido a la inhabilitación como diputado por parte de la Junta Electoral Central del president de la Generalitat Quim Torra. ”Ha perdido su condición como diputado y ya no puede ser presidente de la Generalitat”, explica Roldán- A dia de hoy Torra “es expresident de Cataluña porque el Estatut contempla que para ser president debes ser diputado en el Parlament” ha añadido.

La portavoz de Ciudadanos reconoce que la la inhabilitación de Torra no será firme hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre los recursos presentados por el presidente catalán, pero recuerda que “la Ley Electoral dice que personas condenadas por delitos contra la administración pública, aunque no sea firme, y que lleven aparejada una inhabilitación, como es el caso, no pueden seguir ejerciendo”. Preguntada sobre un posible adelanto electoral, Roldán califica de “incierto” el escenario de la política catalana, pero asegura que en Ciudadanos están totalmente “preparados para ese escenario y le harán frente “de la mejor manera posible”.

En este sentido, la portavoz de Ciudadanos se muestra escéptica sobre la propuesta del Partido Popular de formar una alianza constitucionalista bajo la marca Catalunya Suma. “Nunca ha habido una propuesta concreta, solo ruido y poca cosa más”, ha asegurado. Y en Ciudadanos apuestan por el “pacto por Cataluña”, ya que consideran prioritario resolver la situación que se está viviendo cada día en el Parlament. “En cada pleno hay algún partido independentista que trae una propuesta, una moción o una proposición de ley que va en contra del Tribunal Constitucional, la Guardia Civil o a favor de la autoderminación”, ha señalado.

Lorena Roldán ya ha hablado del “pacto por Cataluña” con PP y PSC y piensa volver a hacerlo en los próximos días, pero se muestra desconfiada ante el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, puesto que “ un día se levanta constitucionalista y al día siguiente le da por hacer un recuento de naciones o pactar con ERC”.