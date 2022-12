Juan José Omella, Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE

El presidente de la CEE alerta de que el problema de la vivienda es muy importante y denuncia que “los partidos siempre anuncian durante las campañas electorales que harán mucha vivienda social que luego no se realiza”





Juan José Omella, Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha advertido de que “se ha perdido el camino del diálogo, el encuentro y el consenso y esto es muy peligroso y grave, sobre todo cuando se ve como enemigas a las personas que no piensan como tú”. Omella se ha referido con estas palabras a la reforma de la ley de aborto aprobada esta semana por el Congreso de los Diputados y que se ha tramitado “con una falta total de respeto a la dignidad de las personas”, ha advertido. El presidente de la CEE asegura que siempre hay una alternativa al aborto. “Si no se puede o no se quiere tener un hijo, siempre se puede dar en adopción para que las familias que no pueden tenerlos les den un hogar y una vida feliz”. ha afirmado





En unas declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el presidente de la CEE ha alertado sobre la baja natalidad en España, que “deja pocas esperanzas para el futuro más próximo y para la familia”. “El matrimonio se ha retrasado cada vez más y también hay menos nacimientos”, ha lamentado. Por otro lado, el Arzobispo de Barcelona ha recordado que “los padres son los máximos

responsables de sus hijos y no el Estado”. “Los padres son los encargados de educar a sus hijos”. “¿Va a saber más un Ministerio que unos padres?” se ha preguntado el Cardenal Omella.

Juan Jose Omella ha explicado que el diálogo, tanto con el Gobierno central como con la Generalitat, “no está roto, pero no acaba de ser fluido, sobre todo en los temas morales”. En cambio, en relación a cuestiones sociales hay más dialogo, por ejemplo en aspectos como vivienda social. “Muchas veces las administraciones vienen a Cáritas a pedir si tenemos pisos en herencia y los podemos poner a su disposición”, explica el Cardenal Omella, que también recuerda que el problema de la vivienda es uno de los más graves que tiene ahora mismo la sociedad. “Los partidos siempre anuncian durante las campañas electorales que harán mucha vivienda social y luego no se realiza”, lamenta Juan José Omella, que ha recordado a los gobiernos “la obligación de hacer vivienda social para la gente más necesitada”.

Finalmente, Juan José Omella se ha referido al proceso de beatificación de Antoni Gaudí. “Gaudí, aparte de ser un gran arquitecto, era un hombre de Dios, y muy solidario”. No solo es un referente en España, sino que lo conocen en todo el mundo. El video de la iluminación de la Torre de ‘La Mare de Déu’ de la Sagrada Familia lo han visionado 12 millones de personas en Japón y 25 millones en China, ha explicado. Omella ha asegurado que se están siguiendo todos los pasos para conseguir la beatificación de Antoni Gaudí.