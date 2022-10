Josep Soler considera que Barcelona “no ha evitado el turismo, pero sí el turismo de calidad, es decir, el que deja más dinero en la ciudad”

Josep Soler, director general de l’Institut d’Estudis Financers (IEF), considera que “ si los bancos trasladan de nuevo sus sedes sociales a Cataluña, el goteo de otras empresas no se hará esperar”. En unas declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Soler ha explicado que en estos momentos el riesgo que implicaría para estas entidades volver a Cataluña no existe. “El riesgo no es la independencia, el riesgo es que a través de la independencia abandones el Banco Central Europeo y este riesgo ahora es cero” ha asegurado.

En este sentido, el presidente del IEF ha recordado que hace cinco años las únicas empresas que tenían razones poderosas para abandonar Cataluña eran las entidades financieras “porque podían quedar fuera del paraguas protector del Banco Central Europeo”. “Las otras se marcharon siguiendo la estela de las entidades bancarias” ha afirmado.

En otro orden de cosas, Josep Soler ha pedido a las administraciones que “cuiden el turismo pero que también se seleccione” y ha puesto a Barcelona como ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas. La capital catalana, ha explicado, “no ha evitado el turismo, pero sí el turismo de calidad, es decir, el que deja más dinero en la ciudad”.

El director general del IEF ha puesto en valor el turismo interno. “En este puente de Todos los Santos, el Pirineo y otros destinos de Cataluña están llenos”, ha recordado. Según Soler, el turismo no se ha acabado el 30 de septiembre porque “aún hay una bolsa de ahorro muy importante, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo”. Soler reclama que se apoye al máximo el turismo “para que el sector continúe funcionando bien”.

Preguntado por la crisis inflacionista, Josep Soler ha asegurado que “alaba” el comportamiento de los sindicatos en esta crisis. “La moderación sindical en materia de salarios es muy beneficiosa para conseguir que la recesión de la que tanto se habla quede solo en una caída importante”, ha explicado. El directivo del IEF advierte que “O se controla rápidamente la inflación y bajamos al 2 o el 3 por ciento en el 2023 o las cosas irán mal”. “Esto se aguanta un año, pero no más” ha alertado.

El director general del IEF es “optimista” en relación con la crisis energética e inflacionista que tenemos encima. “Hay siete u ocho elementos que si se acaban materializando de manera positiva pueden hacer que tengamos una caída mucho más suave de lo que apuntan otros economistas”, ha señalado. Soler apunta, entre ellos, a la política monetaria, a la rápida reacción de los gobiernos respecto a crisis anteriores, a los fondos europeos o a las medidas para paliar la crisis energética. “Hay elementos para no ser tan pesimistas”, ha asegurado.