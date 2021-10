Josep Bou, presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona: "La moción contra Albiol es ilegítima"

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Josep Bou, presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha expresado su intención de repetir como candidato a las municipales de 2023. “Tengo ganas, voluntad, ilusión y un compromiso con Pablo Casado. Además, hay 37 mil barceloneses que confiaron en mi”. ha asegurado.

Sin embargo, ha puntualizado que si Pablo Casado le pide que no se presente, no lo hará. “No habrá ningún problema, ni me uniré a otro partido”, ha señalado. El edil popular ha explicado que en ese caso volvería a la sociedad civil y se integraría en Cataluña Suma porque no puede ver “como algunos quieren romper la nación”, ha afirmado. De cara a las municipales de 2023, Josep Bou espera tener el apoyo del PP nacional, “es decir, de Pablo Casado y también del PP de Cataluña”. El político popular apuesta, en el ámbito de la derecha, por “recuperar el espíritu de ir todos juntos bajo el paraguas del constitucionalismo y agrupados bajo las siglas del PP”.

Bou asegura que “el PP tiene que ser como la Coca-Cola: salir a la calle, hablar con la gente y estar presente en todos los sitios” para arrinconar el independentismo, porque en su opinión, lo que han hecho Esquerra y Junts per Catalunya desde el poder “es un acto criminal”. “Han enfrentado y dividido al pueblo y, por suerte, no ha pasado nada, pero podría haber pasado algo muy grave”, ha sentenciado.

Preguntado por el papel del PSC como socio de gobierno de Ada Colau, Bou ha sido muy duro con Jaume Collboni. “El PSC es un partido cautivo de Pedro Sánchez y la Moncloa”, ha afirmado,ya que a la alcaldesa no la pueden molestar “porque pueden tener problemas en Madrid”. Bou asegura que “Collbonihace lo que puede y llega a donde llega,pero en el Ayuntamiento manda Colau y si faltan algunos votos está ERC”. “De facto, es un tripartito en muchas cuestiones” ha dicho. Sobre si el movimiento “Barcelona es Imparable” puede acabar siendo una candidatura a las próximas municipales, ha aseguradoque “en Barcelona no cabe ningún partido más”.

Bou ha calificado de “ilegítima” la moción de censura contra el alcalde popular de Badalona Xavier García Albiol, por cómo se ha producido. No cree que haya cometido ninguna ilegalidad y harecordado lo que esta semana le comentó un dirigente socialista: “Os hemos hecho un gran favor, en las próximas elecciones, mayoría absoluta”.

Finalmente Josep Bou también se ha referido a la fallida ampliación del aeropuerto de Barcelona señalando que la sociedad está en manos de “políticos insensatos” “Si en 5 años no se ha hecho la ampliación quedaremos colapsados y el daño a Barcelona y su área metropolitana será incalculable”, ha advertido.