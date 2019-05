Josep Bou, candidato del PP: “Europa haría una mala lectura si los independentistas se hacen con Barcelona”

En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha dejado clara su gran preocupación: “la ciudad no puede caer en manos separatistas”, ha afirmado. De hecho, Bou va más allá y afirma que: “Si en Barcelona se pierde la batalla y la ciudad pasa a manos procesistas, de partidos separatistas, en Europa tendrá una lectura que no gustará”.

El alcaldable del PP tiene claro que “hay gente que votará en concepto de constitucionalismo o separatismo. No debería ser así, se debería votar en clave de gestión económica, seguridad, turismo, sanidad… pero el lazo amarillo tiene fuerza y hay gente que votará sin tener consciencia de lo que puede hacer esta gente en Barcelona”, ha sentenciado.

El número 1 del PP en las próximas municipales desearía “que el populismo desapareciera democráticamente del Ayuntamiento de Barcelona, y que Barcelona no cayera en manos del procesismo y no fuera utilizada políticamente”. El empresario y alcaldable tiene claro que los planes del separatismo son hacerse con la ciudad condal: “Hay dos frases que definen todo, una de Torra que dice que Barcelona será la capital de la República catalana y la segunda, de Maragall, que dice que Barcelona será la punta de lanza del independentismo. Esto es una barbaridad, intentarán que la ciudad sea como Vic o Berga”.

Para evitarlo, el partido que representa Bou necesitará, a priori, sumar con otras fuerzas: “He hablado con el señor Valls, pero no creo que sea alcalde, sacará un buen resultado, como Collboni”. Y sobre los posibles pactos con partidos del centro-derecha, Bou aclara: “He aprendido que los partidos políticos, por desgracia, tienen como concepto básico que el fin es el partido, y para mí un partido es una herramienta, para mí el PP es una herramienta para conseguir lo que yo creo que se ha de conseguir: unos principios, unos valores y un bien común”. “No todo el mundo piensa igual, y lo dice alguien que ni quiere hacer carrera política ni vivir de la política, y con estos criterios seguir una estrategia común es difícil”, ha añadido.

Bou quiere obtener el máximo número de votos posibles, aunque las últimas encuestas dan al PP entre dos y tres concejales. “Si saco 2-3 regidores lo veré como un fracaso, hemos de ir a más, siempre he conseguido lo que me he propuesto”, afirma. Para evitar que Maragall se lleve el Ayuntamiento, el alcaldable sabe que necesita conseguir más votantes que los tradicionalmente adjudicados al centro-derecha “me gustaría llegar a las bases del PSC, que tiene alma española, llegar a las bases de Barcelona en Comú, que también tiene, porque si sólo nos cambiamos los cromos, al final entre Valls y yo no sumaremos”.

En relación a la victoria independentista en la Cambra de Comerç, Bou asevera que la burguesía catalana “se ha suicidado”. El candidato del PP ha asegurado que, si pudieran tirar hacia atrá en el tiempo, personalidades como el expresidente de la Generalitat Artur Mas lo harían. “Fueron de farol y al final se les ha escapado todo de las manos”, ha aseñalado. Atribuye esta victoria de la ANC a la falta de participación del empresariado catalán. “Los empresarios tenemos lo que nos merecemos. Yo he votado, pero no ha ido nadie a participar, con un 4% de participación, ¿esto qué es?”, se ha preguntado. El candidato popular ha recordado que la Cambra tiene una importantísima capacidad económica “más de dos dígitos de millones de euros, y tienen un patrimonio espectacular”“. “La Cambra de Comerç es una entidad muy importante junto a Foment del Treball, y ahora ha caído en unas manos que la pueden usar con fines políticos, y esto es una fatalidad, la profesionalidad que tenía con Miquel Valls ya ha desaparecido”, ha añadido.

A una semana de las elecciones municipales, Josep Bou ha explicado que su receta económica para Barcelona pasa por potenciar la actividad económica. “Potenciar el crecimiento económico, es básico, crearemos bienestar social con tres pilares: empresa-turismo-economía y dar trabajo, esto lo soluciona todo”. También ha explicado cómo él hubiera solucionado el tema del paro en España. “Todo lo que ha sucedido en España es porque había 6 millones de parados, la gente votaba con el estómago, yo puedo solucionarlo porque soy empresario y puedo respaldar el nacimiento de nuevas empresas”.

Y, por último, sobre la subida de un 20% de los delitos en Barcelona y la creciente inseguridad de la ciudad, Bou cree que “hay que rearmar moralmente y técnicamente a la Guardia Urbana”. “Ellos saben que su alcaldesa ha sido okupa, no pueden actuar con tranquilidad si saben que Colau no les apoyará”. El alcaldable del PP lamenta que con esta inseguridad, los cruceros, el gasto en turismo y la creación de empleo descenderán. Una de sus propuestas para rebajar la delincuencia es el incremento de efectivos en la Guàrdia Urbana. “Con policía de proximidad, con 1.000 agentes más en las calles y no en las comisarías, la delincuencia caería en picado”, sentencia