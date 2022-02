Duran i Lleida considera que los socialistas “pueden ser la primera fuerza política en Barcelona”, pero advierte del riesgo de que no puedan gobernar

Josep Antoni Duran i Lleida, exportavoz de CIU en el Congreso, ha asegurado en declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra que en España y en Cataluña “hay un déficit de liderazgo importante” y ha alertado de “la irrupción del independentismo como una forma de populismo”. Para hacer frente a estos desafíos, Duran i Lleida ha puesto en marcha en Barcelona la Academia Europea Leadership (AEL), “un proyecto para formar líderes, no solo en el ámbito político sino también en el económico y social para afrontar retos del futuro”. El político democristiano ha apuntado que esta academia sigue los pasos del modelo que ya opera en ciudades como París y Roma, por iniciativa del exprimer ministro de Italia Enrico Letta.





Preguntado sobre las próximas elecciones municipales, Durán i Lleida ha destacado la importancia de que “Barcelona sea gobernada por una fuerza no independentista”. En este sentido el político democristiano piensa que “los socialistas son la alternativa al independentismo y pueden ser la primera fuerza política de Barcelona”, aunque ha advertido de que les puede pasar como en las autonómicas, “que ganen las elecciones pero no puedan gobernar”. Sobre la gestión del socialista Jaume Collboni como primer teniente de alcalde, Duran i Lleida considera que “hace una buena labor dentro del equipo de gobierno, pero queda tapada ante la actitud negativa de Ada Colau”.





También se ha mostrado muy escéptico sobre la irrupción de nuevas formaciones, como Centrem de Àngels Chacón o Valents de Eva Parera. “No se pueden hacer inventos”, ha señalado y ha recordado cómo ha acabado la candidatura de Manuel Valls, “con un final que tendría que hacer reflexionar”. “Por lo tanto, crear un nombre nuevo e idear una candidatura a toda prisa es un error”. Duran i Lleida asegura que “la alternativa a Ada Colau no puede salir de un nuevo experimento, sino de los partidos que hoy están en el Ayuntamiento de Barcelona”.





El político democristiano ha calificado de “nefasta” la gestión de Colau cuando sostiene que no se puede crecer más y apuesta por el decrecimiento, que “no tan solo no estimula el crecimiento de la ciudad sino que corta las alas a cualquier intento de mejora procedente de la sociedad civil”. “Colau es la antítesis de la colaboración público-privada que hoy en día es esencial” ha asegurado. “Ada Colau i BarcelonaEnComú han evidenciado esta apuesta por el decrecimiento utilizando la bandera del ecologismo para oponerse a la ampliación del Aeropuerto del Prat y ahora en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030”, ha recordado. Según Duran i Lleida, “Barcelona tendría que liderar esta candidatura e implicar a Aragón mejorando las relaciones con nuestros vecinos, que no siempre han sido buenas”.