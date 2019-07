Jordi Cañas: “Pedro Sánchez es un peligro público”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Jordi Cañas, eurodiputado por Ciudadanos ha asegurado q ve una amenaza en Pedro Sánchez “porque es un tipo sin atributos político”. “Para mi es un peligro público, como en su momento lo fue Zapatero. El tiempo no hace las cosas mejores, si mañana se presentase Zapatero, me dedicaría políticamente a intentar que no fuese presidente de España”, ha afirmado. “El objetivo principal de Sánchez es la ambición personal”, ha añadido, “y yo, por suerte, no estoy dispuesto a que nadie ponga encima de la mesa mi país. No estoy dispuesto a que Sánchez sacrifique por su ambición política mi país, y si alguien no está de acuerdo -por suerte, vivimos en una democracia- que coja otra papeleta diferente a la nuestra”.

Jordi Cañas ha negado que se pueda llegar a ningún tipo de acuerdo de investidura con Pedro Sánchez: “Nosotros no vamos a investir a Pedro Sánchez como Presidente de España. No vamos a ser responsables para que un señor, al día siguiente, pacte el resto de políticas con gente que quiere romper nuestro país”.

Sobre la política catalana, Cañas piensa que “está en decadencia”. “Se puede empezar a deslizar en una pendiente... estamos infinitamente peor que hace cinco años”. Cañas ha añadido que “los actos en política tienen consecuencias y serán demoledoras, tanto a nivel político, social, económico como personal... eso tiene unos responsables; aquellos que piensan que aquí no ha pasado nada son unos irresponsables. La historia tiene que enseñar a no repetir errores, aquel que te dice que va a volver a hacerlo no tiene solución”, ha sentenciado. En este sentido, ha asegurado que el lema independentista para volver a tratar de lograr la independencia -“Ho tornarem a fer”, “lo volveremos a hacer”, en castellano- es “una de las cosas más pornográficas y obscenas que he visto en política”. “La independencia no la han conseguido, pero la decadencia sí”, ha opinado.

Para Jordi Cañas, otro de los problemas de Cataluña es la actitud de los funcionarios: “La propia función pública tiene que empezar a escuchar porque esto así no puede seguir. Si alguien se posiciona políticamente y rompe su principio de neutralidad en la administración pública aquí entonces podemos empezar a hablar de cualquier cosa... como ver a los Bomberos con su equipación a las manifestaciones, médicos que bajan a la calle y dejan de trabajar a una hora en concreto...”. Cañas ha apostado por “aplicar una ley de Seguridad Nacional y que los Mossos pasen a depender del Ministerio del Interior”, ha asegurado. “Creo que eso debería haberse hecho desde el 7 de septiembre, el gobierno catalan es golpista, que dice que lo volverá a hacer, y no podemos permitir que un gobierno desleal con la Constitución siga al mando de 17.000 agentes”, ha remachado.

Y no sólo ve en los funcionarios abiertamente politizados, también en algunos de los referentes de la economía catalana: “el señor Mas Colell, a quién yo decía en el Parlament ¿qué está usted haciendo? Ese señor da lecciones...”.

Sobre los posibles acuerdos que Ciudadanos puede hacer en el futuro, Cañas ha dejado claro con quién no piensa pactar: “No me siento cómodo con Vox, en absoluto, me siento incómodo porque van en contra de mis principios: libertad, tolerancia... ¿Gabilondo puede sentarse con Monasterio pero Aguado no? ¿Ha pactado Ciudadanos con Vox en Madrid? No”. En este sentido, ha descartado así cualquier pacto con la formación de Santiago Abascal.