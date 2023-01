Jordi Canal, historiador, escritor y profesor

El historiador acaba de publicar Los colores de la política en la España contemporánea y explica que “desde un punto de vista histórico, el color amarillo de los independentistas es un color negativo, es el color de la traición”

El historiador Jordi Canal considera que con el color naranja, Ciudadanos “había creado un relato interesante, porque era la fusión de la bandera española y también de la catalana”. Canal explica que “no era el rojo de la izquierda ni el azul de la derecha, era un buen relato porque el color naranja nadie lo ocupaba”, ha asegurado.

Estas reflexiones quedan recogidas en el último libro que acaba de publicar Jordi Canal, Los colores de la política en la España contemporánea, un ensayo que abre el propio Canal, con una extensa y documentada introducción, y en el que coordina el trabajo de nueve historiadores.

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Canal ha recordado que desde finales del siglo XIX en Europa el color preferido es el azul, seguido muy de lejos por el verde. Canal explica que “el naranja es visto como un color que transmite frescura, es amable y no provoca rechazo”. Preguntado por si Ciudadanos acierta reduciendo la presencia del color naranja en su nuevo logotipo, Canal ha afirmado que en pleno siglo XXI no se hace un cambio de esta entidad si no hay un

estudio del equipo de marketing detrás que asegure que la reforma es positiva. Sin embargo, Canal sostiene que “es preferible un cambio de discurso que un cambio de símbolos”.

El color rojo intenso identifica a la izquierda, el azul es en general el color conservador y sobre el color morado adoptado por Podemos, Canal asegura que “también es un buen relato, porque afirman que son de izquierdas, pero no son rojos”. “Lo escogen porque tiene parte de rojo y lo combinan con los valores republicanos y también con el violeta feminista”, explica. “Viene a ser un rojo puesto al día, modernizado”, añade el historiador.

Preguntado sobre el color amarillo del movimiento independentista, Canal recuerda que “el color amarillo siempre ha sido un color negativo, y es el color de la traición”. El historiador cita algunos ejemplos, como el hecho de que “Judas viste de color amarillo en algunas de las representaciones católicas”. “También existe el miedo al amarillo (al oriental), es el color de la estrella nazi y hablamos de la prensa amarilla, entre otros”. Teniendo en cuenta esto, el historiador opina que la elección del amarillo apara el movimiento independentista no fue una elección muy pensada, sino que “se pudo originar en una charla durante un café”