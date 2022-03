Joan Ridao director Institut Estudis de l’Autogovern

Joan Ridao asegura que “hay ciertos aspectos de la Constitución que, si son reformados, podrían ayudar a un mejor encaje entre Cataluña y España.

Joan Ridao, exletrado mayor del Parlament, exsecretario general d’ERC y actual director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, ha justificado la existencia hasta hace un par de meses de las licencias por edad -que permiten a los trabajadores del Parlament que llegan a los 60 años poder cobrar su sueldo sin la necesidad de ir a trabajar- porque “fue una medida adoptada en un momento histórico por razones de cálculo interno, para favorecer la movilidad y renovación del personal del Parlament”. “Años más tarde se ha demostrado que estas licencias eran insostenibles” ha asegurado en declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra.





Sobre la supresión de éste privilegio, Ridao ha afirmado que “ha desaparecido de manera abrupta”. En este sentido, en lo que parece una referencia a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, apunta que “hubiese preferido otro desenlace, pero

esto tiene que ver con la manera como algunos actores políticos han gestionado las cosas”.





En cuanto a una posible pérdida de prestigio del Parlament por los episodios vividos en los últimos años, Joan Ridao afirma que “el parlamentarismo en su conjunto no pasa por su mejor momento” y además añade que “existe una preocupante y extrema polarización política en el Parlamento español y en el catalán”. En esta línea, recuerda que acciones como la aprobación de las leyes de desconexión o la declaración unilateral de independencia han demostrado claramente la que “la vía unilateral y los hechos consumados no son el camino correcto, como sus propios actores han reconocido” y ha recordado que “la democracia no es solo votar, sino también conciliar el hecho de que la gente decida, pero respetando el ordenamiento jurídico”





Joan Ridao acaba de publicar Constitucionalismos. Una inmersión rápida, un ensayo en el que analiza los modelos de constitucionalismo a partir del siglo XIX en diversos países. Preguntado por la Constitución española, Ridao afirma que “no es una mala Constitución” pero advierte que “con las circunstancias actuales ha quedado obsoleta en materias sociales y en aspectos muy del momento en que se redactó, la transición”. Ridao asegura que “hay ciertos aspectos de la Constitución que si son reformados podrían ayudar a una mejora en el encaje entre Cataluña y España. También en la situación política, social y económica”.