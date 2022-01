Malet advierte de que “los medios públicos de comunicación están generando todo el día odio hacia el resto de España y si no se corta pueden venir cosas muy malas”

Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, ha advertido de que “el catalán corre el peligro de convertirse en un idioma político dirigido solamente a la gente que piensa que Cataluña tiene que separarse de España”. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Malet ha vaticinado que “el catalán se va a quedar solo para la gente independentista, porque los políticos lo están convirtiendo en una herramienta política”. “Esto va a entorpecer mucho a la lengua y es un daño colateral del que esta gente no se quiere dar cuenta”, asegura. “No se puede amar una lengua y hacerle un feo tan grande”, ha reflexionado.





El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España ha alertado de que la táctica del nacionalismo de buscar permanentemente un enemigo exterior siempre acaba fomentado el odio, como el que hoy hay en Cataluña: “un odio de los nacionalistas contra los no nacionalistas y viceversa, un odio de los nacionalistas contra el resto de España que cada día se nutre en la radio y la televisión públicas catalanas y que, como no se corte, va a ser un caldo de cultivo para cosas que pueden venir muy malas”. “En pocos lugares del mudo con dinero público se manipula de esta forma a los ciudadanos”, ha asegurado.





Jaime Malet, que acaba de publicar con RBA el libro “Del Tibidabo al mar: 30 relatos de contexto para entender mejor el llamado problema catalán” ha criticado con mucha dureza a los diferentes gobiernos de la Generalitat. Malet lamenta, entre otras cosas, la actitud controladora de esos gobiernos, que están “para controlarlo absolutamente todo, como en un país comunista o en una dictadura de derechas: controlar todas las instituciones, todos los medios de comunicación y también las entidades de la sociedad civil que están para impedir que se desborde el poder político”. “Esto es lo que ha pasado en Cataluña, el control político sobre las entidades de la sociedad civil y sobre las personas que las han dirigido ha sido brutal”, ha sentenciado.





Malet opina que ese proceso de control al que se refiere continuará hasta que en Madrid vuelva al poder la derecha, para entonces intentar otro Procés, pero señala que “la gente joven está muy harta de todo esto y hacer la revolución con gente mayor es muy difícil”.” En este sentido, ha afirmado que “Cataluña tiene una idiosincrasia propia pero nunca será independiente, no es suficiente tener una idiosincracia porque entonces habría miles de sitios en el mundo que serían independientes”. Malet pide a los políticos que hablen con claridad a los ciudadanos, porque “no hay ni por razones sociales, históricas o idiomáticas suficiente capacidad para ser independientes”. Jaime Malet también ha lamentado el papel de los empresarios catalane durante el Procés. “Muchos no se han querido mojar, otros sí que lo han hecho y otros más han preferido mirar hacia otro lado”. Preguntado sobre cuándo regresaran a Cataluña las empresas que se fueron a raíz de la declaración unilateral de independencia, Malet lo tiene muy claro: “no volverán hasta que los políticos dejen de decir que lo volverán a hacer”, afirma. Además, advierte de que Cataluña ha perdido capacidad de inversión porque decir que no se van a cumplir las leyes “aleja las inversiones”.