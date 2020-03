Iceta tiende la mano a Torra para luchar contra el coronavirus

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado que “si el Govern de Quim Torra hace un decreto con medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis del Coronavirus, el PSC lo apoyará”. Iceta ha explicado que está dispuesto a negociar con el Govern ese decreto: “Espero una llamada” ha dicho. El líder socialista desvincula este gesto de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para este año. “No tiene sentido apoyar unos presupuestos que no hemos negociado y de los que discrepamos mucho”, ha explicado. Iceta ha hecho este ofrecimiento después de que Ciudadanos haya llevado los presupuestos al Consell de Garanties Estatutàries porque no afrontan la pandemia del coronavirus –lo que retrasará su aprobación casi un mes-. “El decreto es una posibilidad que el Govern siempre tiene y que contaría con nuestro apoyo”, ha asegurado.

Miquel Iceta ha recordado la importancia de la sanidad pública y ha criticado que “en un momento determinado se ajustaron mucho los presupuestos en materia de sanidad, y no está bien. Se ha de hacer con criterios racionales”. “Si en alguna cosa no podemos ahorrar es en la sanidad pública”, ha aseverado. También se ha mostrado convencido de que la sanidad privada está y estará a la altura de las necesidades y de que esta crisis se puede vencer “con muchos sacrificios y esfuerzos”.

El estado de alarma, una "medida necesaria y acertada"

Iceta considera que la decisión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de decretar el estado de alarma en toda España es una “medida necesaria y acertada”, porque estamos ante una situación grave. “Es una batalla que la ganaremos entre todos, se ha de conseguir cuanto antes mejor y con el menor coste posible”, ha afirmado. Iceta también ha elogiado “el apoyo inmediato y total” del presidente del Partido Popular Pablo Casado a las medidas adoptadas por el Gobierno. “Cuando los retos son enormes, la unidad se impone”, ha añadido.

En cuanto al momento político en Cataluña, el retraso en un mes en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat hace pensar a Iceta que “tal y como están las cosas, las elecciones catalanas serán después de verano”. De todas maneras, ha recordado el político socialista, “la última palabra la tiene el President Torra o el Tribunal Supremo”. “No olvidemos que estamos pendientes de que el Supremo decida sobre el recurso presentado por Torra a la sentencia del TSJC que le inhabilitó. Si esta sentencia, como todo parece, es condenatoria, todo cambiaria”.

En Cataluña "llevamos una década perdida"

Iceta ha asegurado que no ve “con fuerzas a Torra para seguir al frente del Govern”, entre otros motivos porque “ha sido una legislatura muy agónica, con intentos de investir fallidos, con unas relaciones difíciles entre los socios de coalición y con una discrepancia muy importante sobre cómo conducir el diálogo”. El primer secretario del PSC piensa que en Cataluña “llevamos una década perdida” y afirma con rotundidad que “la experiencia de un gobierno independentista ha quebrado porque no ha conseguido la independencia, ha debilitado la economía, ha dividido a la sociedad, ha deteriorado las instituciones y los mismos líderes independentistas han acabado juzgados y condenados”.

En este sentido, Iceta ha lamentado que “hoy el president de la Generalitat no es el de todos los catalanes tal y como el mismo ha dicho”. Lo que busca el president Torra es “no defraudar al independentismo y si me apuras al independentismo más radical”. Esto le impide poder ejercer la presidencia representando al conjunto de los catalanes y ha hecho daño a las instituciones. Sobre la propuesta que lanzó Artur Mas de que la estrategia del independentismo ha de contemplar una bicefalia, el político socialista apunta que no se imagina esta situación. “No imagino a Artur Mas como un presidente de la Generalitat sometido a los dictados del Consell de la República de Waterloo”, ha asegurado. Finalmente, sobre el posible aplazamiento de las elecciones en Galicia y el País Vasco por culpa del Coronavirus, Iceta ha apuntado que “el decreto de estado de alarma podría abrir la puerta a que si hay un acuerdo de todos los partidos y la Junta Electoral Central se pueda plantear un cambio de fecha”.