Gregorio Luri, pedagogo, filósofo y profesor universitario

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el pedagogo, filósofo y profesor universitario, Gregorio Luri, ha hablado de uno de los temas más candentes en materia de educación como es el efecto que puede tener la pandemia en el rendimiento y el futuro de las generaciones que ahora mismo están estudiando. Los datos aseguran que el 20% de los alumnos no se conectan a las clases telemáticas y solo un 15% aprovecha estas clases.En este sentido Luri advierte que “Sin ninguna duda hablamos de una generación que es su currículum tendrá una mancha debido a la pandemia”, ha afirmado de manera rotunda. Además, el profesor ha añadido que “hay estudios del Banco Mundial que aseguran que cada año escolar de diferencia entre un alumno y otro puede suponer una diferencia del 7% de ingresos en su mundo laboral en un futuro”. Sobre la nueva metodología telemática, Luri ha insistido en las desigualdades que existen entre alumnos dependiendo del nivel cultural y económico de su entorno: “Los alumnos que han perdido su educación telemática en marzo no la han recuperado hasta septiembre. Es

una pérdida considerable. En vacaciones los niños culturalmente pobres pierden conocimiento si no hacen clases porque no pueden poner en práctica esos conocimientos en su entorno y los culturalmente ricos ganan competencia por su entorno social”. ”Los niños pobres solo pueden repetir curso”,afirma

Gregorio Luri apunta que “hay niños que han comenzado el curso con seis meses de ausencia escolar y otros han utilizado estos meses para aprender nuevos cocimientos”. “Los primeros van a tener un dificil reenganche en la actividad académica normal”. Para Luri “los niños culturalmente pobres necesitan más tiempo escolar”, ha asegurado.

“Objetivamente, es una desautorización del claustro de profesores”, así ha valorado Gregorio Luri la nueva ley aprobada por el Gobierno que permite a los alumnos pasar de curso sin un mínimo de asignaturas superadas. El profesor ha asegurado que “los claustros de profesores ya tenían competencias para evaluar si aprobar o no a un alumno sin tener en cuenta los suspensos”. Además, Luri cree que, con la aprobación de esta ley, se emite un mensaje equivocado a los alumnos: “Les estamos diciendo que pueden abandonar el curso y no trabajar en las asignaturas que no les gusten porque pasarán de curso igual”.

Gregorio Luri ha advertido de uno de los motivos que, a su entender, hace que el porcentaje de fracaso escolar crezca en España: “Estoy convencido de que el fracaso escolar es un fracaso lingüístico”. El profesor asegura que los cursos de 3º y 4º de la Educación Primaria deberían ser los más importantes del plan académico: “El punto central que debería tener nuestra actividad educativa deberían ser los 9-10 años. Es la edad en que los niños protagonizan una revolución intelectual extraordinaria. En esa edad, los niños pasan de aprender a leer a aprender leyendo, el cambio es enorme”. Además, el pedagogo ha añadido que “en 3º de Primaria, ya sabes qué niños suspenderán a lo largo de su vida escolar y que niños aprobarán”. Por ese motivo, el escritor del libro “Una clase no es un parque de atracciones” entiende que en los centros españoles no se le da la importancia necesaria al aprendizaje en esos cursos.

Preguntado por el modelo ideal de centro educativo, Luri considera que comparar España con los países nórdicos no es fácil porque “las realidades sociales son distintas”. Sin embargo ha criticado el modelo educativo de los centros españoles: “Hay estudios que aseguran que nuestras escuelas dedican el 20% del tiempo lectivo a intentar seguir la actividad académica, no a realizarla. Dedican ese porcentaje a intentar mantener la atención del alumno. De 5 días de clase lectiva, 1 lo dedican a preparar la actividad académica”. Para el pedagogo, la respuesta está en la optimización del tiempo. “Mi hipótesis es que los mejores centros son los que aprovechan el tiempo”, ha asegurado.