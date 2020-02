Figueras: "Probablemente el deporte sea el único sitio en el que el diálogo nunca se ha roto, ni con el 155"

En declaraciones al programa Converses de COPE- Catalunya i Andorra, el Secretari General de l’Esport y ex diputado de Junts per Catalunya en el Parlament, Gerard Figueres, ha afirmado que “probablemente, el deporte sea el único sitio en el que el diálogo nunca se ha roto, ni siquiera en el período del 155”.

Y es que para Figueras hay una cierta normalización de que Cataluña es el motor deportivo de España. “pero no lo utilizamos en contra de… sino, al contrario, se entiende como una cuestión natural”. Figueras sustenta esta afirmación con ejemplos: “Que desde hace muchos años, en los JJ.OO, la delegación más numerosa fue la de aquí o que el CAR de Sant Cugat, con recursos de la Generalitat y del Estado, es la fábrica de medallas más grande de nuestra historia”.

Sobre la futura ley del deporte, Gerard Figueras recuerda que está en trámite parlamentario y apuesta por una “norma ágil, corta, y que evolucione en positivo lo que tenemos ahora”. Espera también que se corrijan algunos aspectos “con tintes privatizadores y algún punto excesivo”, incluidos en la de la ILP que presentó la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) al Parlament y que no gustaron al resto del sector deportivo.

Figueras reclama una mejor financiación para el deporte vía presupuestos del Estado, Generalitat y Ayuntamientos, pero también pide que el mismo sector deportivo genere más ingresos. En este sentido, la Ley del Deporte deja la puerta abierta a copiar el modelo turístico con una tasa que genere unos ingresos una parte de los cuales vayan a la administración y que otra parte las gestione el sector. La figura de la tasa, dice Figueras, pretende ir en la línea “de no gravar a la persona que va a correr o jugar a pádel, sino de encontrar una fórmula para hacer aflorar más dinero que pueda gestionar el propio sector”.

En cuanto a los Juegos de Invierno de Pirineus-Barcelona 2030, Figueras se ha mostrado optimista, “sobre todo después de la reunión de Sánchez y Torra”. Según señala el Secretari general de l’Esport, “parece que hay predisposición por parte de ambos gobiernos para llevar a cabo el proyecto de los Juegos Pirineus-Barcelona de 2030 que también se extenderán a Francia y Aragón”. Se trata de poner en práctica el diálogo del que tanto se habla para “dejar de lado las ideologías y trabajar en un proyecto favorecedor para todos”.

Aprovechando el llamamiento al diálogo de Pedro Sánchez, Gerard Figueras ha recordado que los sentimientos y la política van entrelazados en el mundo del deporte. “Solo tendremos selecciones catalanas si Cataluña se convierte en un estado independiente o se llega a un acuerdo con el Estado español”. En este sentido, ejemplifica la situación de Gran Bretaña: “Inglaterra, Escocia y Gales compiten internacionalmente de forma oficial en sus deportes, pero en los Juegos Olímpicos hay un Comité Olímpico británico”.

Sobre la situación interna de Junts per Catalunya de cara a las próximas autonómicas, Figueras apuesta por mantener este nombre, ya que es el que más define lo que fue CDC, “la columna vertebral que agrupe gente con una misma idea de país, que tenga claro que las cosas no son rápidas e inmediatas y que no se pueden hacer desde la confrontación”. Figueras tiene claro que “hay que sumar sensibilidades diversas y añadir algo de lo que se habla poco: ideología para volver a construir un proyecto de centro amplio inclusivo, positivo y constructivo”. “Si conseguimos esto en Junts per Catalunya hay un equipo para salir a jugar el partido y con opciones para ganarlo, pero depende de nosotros salir como un equipo o como otra cosa”, ha asegurado.

Preguntado por las imputaciones judiciales, por el presunto desvío de fondos públicos para el Procés o a Fundaciones vinculadas a la desaparecida CDC, Figueras asegura que alguien tiene interés en vincular unos anuncios de la Secretaria General de l’Esport a una revista de la Fundación CatMon -en la que también había anuncios de empresas privadas y otras administraciones públicas- con el desvío de dinero público. En este sentido, Gerard Figueras asegura que “no hay ninguna desviación de fondos, ni a Convergència, ni al Procés, ni a ningún otro lado”. “Nosotros somos una administración deportiva, sobre todo subvencionadora, y todos los expedientes no pasan por las manos de los políticos, sino que hay un procedimiento totalmente reglado”, ha sentenciado.