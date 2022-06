Eva Parera, presidenta de Valents y candidata al Ayuntamiento de Barcelona

“Collboni tiene un año para demostrar que apuesta por una mayoría alternativa”





La presidenta de Valents, Eva Parera, ha acusado al Govern de Pere Aragonés de “no estar presente” en las reuniones y comisiones donde se deciden las grandes inversiones. “Si no vas a las reuniones de presidentes donde se distribuyen y pactan las inversiones, lo que no puedes hacer luego es llorar” ha afirmado Parera cuando se le ha preguntado por el déficit de inversiones del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras. En este sentido, Parera ha lamentado que “el Govern esté más preocupado por las embajadas, por TV3, por financiar Òmnium y otras tonterías”.





En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, la líder de Valents ha recordado que Esquerra ha apoyado los presupuestos generales del Estado y que entre las condiciones que ha impuesto está la creación de una Comisión de Infraestructuras que “hace siete años que ya existe y a la que nunca ha ido nadie”. “En cambio, lo que exigimos es Netflix en catalán” ha denunciado.





Eva Parera ha calificado de “política de preadolescentes” las acusaciones de dumping fiscal que se hacen a la Comunidad de Madrid desde el Govern: “Madrid ha eliminado los impuestos propios y la burocracia, en cambio en Cataluña creamos impuestos nuevos y ya vamos por los 22” . Sobre la financiación autonómica, la líder de Valents ha recordado que “el Govern pide nuevas competencias, exige más, quiere ser un Estado, pero no sabe gestionar lo que tiene ni sabe negociar”. “Cómo quieres que el Estado o el Gobierno invierta si nos hemos pasado diez años insultando cada día”, ha advertido.

Parera ha acusado al Govern de Pere Aragonés de “no estar negociando con Madrid las cosas importantes”, con el agravante de que Esquerra ha aprobado unos presupuestos generales del Estado y es responsable de que se ejecuten. “En cambio, estamos pendientes del tema Pegasus o de entrar en la Comisión de Secretos Oficiales”, ha lamentado.





Sobre las próximas elecciones municipales, Eva Parera ha dicho que si tiene la llave del Gobierno no volverá a consentir “que un tripartito gobierne la ciudad de Barcelona”. “Esquerra no está dentro del gobierno, pero gobierna” ha dicho. La líder de Valents ha explicado que el PSC no entendió el mensaje que se le envió hace tres años. “Había una mayoría alternativa que durante este tiempo no ha querido ejercer”, ha afirmado. Parera envía un mensaje a Jaume Collboni: “Tiene un año para demostrar que apuesta por esta mayoría alternativa y si los resultados acompañan y me garantiza que no habrá otro tripartito, tendrá mi apoyo”. Además, la presidenta de Valents ha afirmado que quiere estar en el gobierno: “Votaré para estar en el gobierno porque desde fuera cuesta mucho cambiar las cosas”. Parera ha dicho que Valents está abierto a futuras alianzas con otras fuerzas constitucionalistas y, en referencia al Partido Popular, ha dicho que “no sabe qué proyecto quiere para Cataluña y eso es grave y además es una formación con muchos problemas internos”. Finalmente, ha acusado a la extinta CiU de haber llevado a Cataluña “a la ruina social, económica, ética y moral” y reconoce que tiene “cierta responsabilidad” por haber estado en esta formación. “La gran responsable de la situación actual de Cataluña es la deriva de CiU”.