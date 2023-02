Eva Parera en COPE “En Barcelona hay mafias que están luchando por el control del territorio”

La presidenta de Valents y candidata a la alcaldía de Barcelona, Eva Parera, ha denunciado que “en Barcelona hay mafias que están luchando por el control del territorio y esto comporta delincuencia y violencia y no se está actuando”. En unas declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Parera ha situado el epicentro de esta lucha de mafias en el distrito de Ciutat Vella y más concretamente en el Raval. “Muchos de los apuñalamientos y peleas que hay en la zona no son más que luchas para controlar el territorio”. “Donde hay droga, hay mafia” asegura.

La presidenta de Valents alerta también de que detrás de todo esto hay tráfico de personas y prostitución. “Solo hay que pasearse por la calle Robadors para ver que es un prostíbulo a cielo abierto”, denuncia.

Eva Parera pide al Ayuntamiento “que se apoye y se deje actuar a la policía y a los Mossos para acabar con las mafias, los narcopisos y perseguir el consumo de droga en la calle”. Para la alcaldable de Valents, esta actuación policial debe ir acompañada de una mayor presencia de los servicios sociales en la calle, que “es el gran déficit del barrio” ha lamentado

En este sentido, la líder de Valents pide actuar con claridad y sin miedo al qué dirán con los menores no acompañados que caen en la prostitución o viven de la delincuencia. “Si la Generalitat no los puede tutelar que los devuelva a sus países de origen, tal y como contempla la ley”. “Es un problema grave, pero como estamos instalados en el buenismo político, todo esto se calla”, ha afirmado.

Eva Parera ha afirmado que el 80 por ciento de los delitos en Barcelona los cometen inmigrantes y que esto “no es criminalizar a ningún colectivo, sino poner sobre la mesa un problema grave y real”.

Preguntada por si ve cerca la ampliación del aeropuerto del Prat ha asegurado que “ahora mismo no hay ninguna posibilidad”. Ha recordado que hace un año se aprobó en los presupuestos de AENA una partida de 1.700 millones que la Generalitat rechazó y hasta dentro de cinco años no se volverán a renovar los presupuestos de AENA. Por lo tanto, ha dicho Parera, “no se podrá ampliar el aeropuerto ni por la Ricarda, ni por el mar, ni por ningún lado porque no hay dinero para hacerlo”. “Pido a los políticos que dejen de engañar a la gente”, ha dicho. Para la presidenta de Valents, se ha perdido una inversión muy necesaria para Barcelona y “aunque Collboni lo prometa, sabe que es imposible”.