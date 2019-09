Espadaler, en COPE: “Torra ya no es el presidente de los independentistas, sino de una parte de los mismos”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, el diputado del Parlamento de Cataluña por Barcelona y secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha asegurado que “el señor Quim Torra” ya no es “el presidente de los independentistas, sino de una parte de los mismos”: “Dudo que todos sus antecesores, todos, hubieran tenido esta actitud tan sectaria”. Espadaler ha afirmado “con tristeza” que Torra es el que más ha contribuido a “degradar la institución de la presidencia de la Generalitat”: “La ha menospreciado, la ha puesto al servicio de una parte y la ha devaluado”. En este sentido, según el diputado, es una paradoja que quien más devalúa las instituciones es quien, “supuestamente”, tiene que protegerlas.

Espadaler cree que el tiempo de Ciutadans “ha pasado” en Cataluña, ya que el partido ha desperdiciado un millón de votos “instalándose en la protesta”: “Una parte de estos eran votos útiles para parar el independentismo, pero los han casi menospreciado”. Por otro lado, el diputado ha condenado “el tipo de política” que el partido ha hecho en los últimos días: “No se puede exhibir una fotografía del atentado de Vic, porque es dramático”. El diputado cree que Ciutadans se equivoca cuando “va a buscar expresiones como esa” y cuando “se instala sólo en la protesta”.

El secretario general de Units per Avançar también ha hablado de “la lamentable actitud” de Torra acerca de los CDR (Comités de Defensa de la República): “Sorprende la actitud de Torra y lo digo con tristeza”. Según Espadaler, Torra i el Govern han perdido la oportunidad “de oro” de “marcar territorio”, de afirmar que “no hay espacio para la violencia en Cataluña” y de reafirmar que “las fronteras tienen que ser nítidas y absolutamente impermeables”. El diputado lamenta que la situación actual no “augura nada bueno” de cara al mes de octubre, “que, sin duda, será muy difícil”.

Espadaler considera necesarias unas elecciones en el Parlamento de Cataluña, “después de las elecciones generales” del próximo 10 de noviembre: “Resueltas estas dos incógnitas, será el momento de un obligado diálogo”. Según el secretario general de Units per Avançar, en este contexto de “obligado diálogo” el Gobierno central tiene que tener “el coraje de hacer propuestas” después de las elecciones y ser “propositivo” y “proactivo”: “El Gobierno tiene que ser consciente de cuál es la realidad y de cuáles son los límites”, ha afirmado. Espadaler cree que, en el fondo del problema, “hay un sentimiento de agravio de España hacia Cataluña” que él mismo ha tenido en algunos momentos: “respecto a la Fiscalidad, a cómo se ha tratado el tema del Estatut y la inversión que nunca acaba concretándose”. En este sentido, el secretario general de Units per Avançar considera que “lo que tienen que hacer España y Cataluña es reconocer que se han cometido errores y, por consiguiente, tienen que pedir perdón y perdonar también, por muy difícil que sea”.

Espadaler también ha comentado que se “augura un octubre difícil” en referencia a los hechos que ocurran durante la primera quincena del mes. El diputado considera que “la política se tiene que poder hacer dentro de las insituciones y en el marco de la legalidad”. En este sentido, ha lamentado la imagen y los hechos que han ocurrido esta semana en el Parlament y ha pedido “serenidad” y “diálogo”. Espadaler también ha hecho referencia a las acciones conflictivas de algunos grupos independentistas minoritarios y ha explicado que

“la violencia no cabe aquí” y que hay “que dejar que la justicia actúe”.