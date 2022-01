Emili Rousaud: "Si no apostamos por las energías renovables, no sé qué haremos"

Emili Rousaud, fundador y CEO de Factor Energia, ha advertido de que el nuevo decreto de las energías renovables aprobado el pasado mes de octubre por la Generalitat “no favorece en absoluto la generación de estas energías, al menos por lo que se refiere a las grandes instalaciones”. Ante estas limitaciones,Rousaud apunta que hay que favorecer el autoconsumo, “es decir, la instalación de placas solares en casas unifamiliares, comunidades de vecinos o empresas, para que parte de la energía que se necesita venga de estas instalaciones”. En este sentido y en declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Emili Rousaud ha alertado de que “si Cataluña quiere seguir siendo un referente industrial, tanto en España como en Europa, la energía es un vector fundamental”. “Si no apostamos por las renovables, no sé qué haremos”, ha reflexionado.

Rousaud ha recordado que el primer decreto sobre las renovables en España fue propuesto por el grupo de Minoria Catalana en el Congreso, pero a posteriori ha existido un gran rechazo en el territorio. “A todo el mundo le gusta la energía renovable, pero nadie quiere una instalación cerca de su casa”, ha lamentado.Según el fundador de Factor Energia, una gran vía para implantar estas energías en grandes superficies podría ser “los techos de las naves de polígonos industriales, donde el impacto medioambiental y visual sería menor”. “Tendría mucho sentido que las administraciones impulsaran esta posibilidad”, ha asegurado.

Emili Rousaud considera que “España podría ser una gran potencia en energía renovable, porque somos el país de la Unión Europea con más horas de sol y tenemos una gran variedad de vientos, al estar en una península bañada por un mar y un océano”. “Si hacemos bien la transformación energética, España puede convertirse en una superpotencia” ha afirmado.Sobre esta cuestión, el CEO de Factor Energia ha recordado unas palabras del catedrático de energía de la Singular University en Silicon Valley, Ramez Naam: “Si España aprovechara su potencial energético tendría la energía más barata del mundo y podría ser una oportunidad para industrializar el país o exportarla al resto de Europa, con unos ingresos importantísimos”.

Preguntado sobre si el precio de la electricidad bajará, Rousaud piensa que “no lo hará en los próximos meses, ya que este aumento ha llegado para quedarse”. Por último, en relación a la crisis entre Europa, Rusia y Estados Unidos con Ucrania como excusa, el CEO de Factor Energia ha apuntado a un trasfondo económico que pocos han puesto sobre la mesa: “el gran recurso económico de Rusia es el gas y su gran cliente es la Unión Europea y posiblemente lo que quiere Rusia es asegurarse un contrato de suministro a largo plazo que todavía no ha cristalizado”.