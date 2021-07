Elsa Artadi: “En Barcelona tenemos un turismo de drogas que antes no teníamos”

La presidenta del grupo municipal de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, considera que la capital catalana se ha degradado. “La ciudad está en clara decadencia y ha perdido el liderazgo que tenía”, ha afirmado. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Artadi ha recordado que, a la espera del Barómetro municipal de verano, “el de diciembre arroja un dato escalofriante: el 30% de los habitantes de Barcelona quiere irse”, pese a vivir en una de las mejores ciudades del mundo.

SIN RESPETO AL PLAN CERDÁ, UNA DE LAS JOYAS DE BARCELONA

Con esa idea de fondo, la política nacionalista ha criticado diversos aspectos de la gestión del gobierno municipal, entre ellos la gestión de la movilidad. “Para hacer una ciudad verde, limpia y amable es necesario el dialogo y el consenso con la ciudadanía”, ha advertido. En este sentido, Elsa Artadi asegura que el binomio Colau-Collboni no respeta una de las joyas de Barcelona como es elPlan Cerdà ya que considera que “las calles de l’Eixample están colapsadas a diario por culpa de pintarlas sin sentido, poner bloques de hormigón, pilonas, etc”. “Además esto supone más contaminación y distorsiona la movilidad de Barcelona y del Area Metropolitana”, añade Artadi, “la gente no sabe por dónde debe circular”.

Artadi se ha mostrado todavía más crítica con la situación del turismo en Barcelona. Ha acusado al equipo de gobierno de tener “una actitud turismofóbica” que ha llevado a la ciudad a no hacer una política turística, a no decidir qué tipo de turismo se desea y, al final, ha sido el mercado el que se ha apropiado del turismo de Barcelona. “En el mercado hay de todo: buena gente, pero también los que apuestan por los botellones, por las despedidas de soltero, las farras y ahora el turismo de drogas, que antes no teníamos y ahora tenemos”, ha alertado Artadi.

La dirigente de Junts denuncia que en los últimos seis años ha habido una degradación de la ciudad, una tolerancia con el incivismo que “ha generado la imagen de que en Barcelona se puede hacer de todo”. Artadi pide al equipo de gobierno municipal “una actitud firme en contra del incivismo y que sea continuada en el tiempo”. La líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona piensa que “hay que conseguir que haya menos turistas, pero que gasten más”, a través de una oferta adecuada y amplia que atraiga un turismo de mayor calidad. “No entiendo por qué la ciudad ya no acoge ningún gran evento internacional tanto a nivel deportivo como a nivel cultural”, lamenta. Artadi, por otro lado, es partidaria de desencallar la llegada del museo del Hermitage y de convertir Montjuïc en “la montaña de los museos”.

AMPLIACIÓN DE EL PRAT

La presidenta del grupo de Junts en Barcelona también se ha referido a la ampliación del aeropuerto del Prat que, a su parecer, “debe convertirse en un hub internacional, para poder estar conectados con el mundo”. Sin embargo advierte de que el proyecto tiene que hacerse bien, ya que sino la Comisión Europea no lo aprobará. “Lo que plantea AENA no será aprobado, ya que las hectáreas de compensación que proponen sobre la Ricarda son las que ya estaban comprometidas por la ampliación anterior”, ha afirmado. Artadi ha recordado que es fundamental tener en cuenta las limitaciones ambientales que supone esta ampliación “a pesar de que a algunos les dé igual” porque dirán “ya tengo la excusa perfecta para ampliar Barajas y que los catalanes no se estén quejando todo el día”.