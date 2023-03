D.Montserrat en Converses:"Entre 2021 y 2022 se han producido 3 mil ciberataques al sistema sanitario español"

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado que “entre 2021 y una parte de 2022 se han producido unos tres mil ciberataques al sistema sanitario español. “De alto grado, como el del Hospital Clínic esta semana, se han registrado unos 300”.

En unas declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, la portavoz popular ha denunciado que “hay gente exterma a la Unión Europea que quiere desestabilizar y una manera de hacerlo son los ciberataques, que no dejan de ser ciberterrorismo”. Una manera de hacerlo es atacar sectores esenciales, como son los hospitales, y ya han empezado”, ha alertado.

Ante esta ofensiva, la portavoz popular ha pedido al gobierno central y a la Generalitat que ejecuten los fondos europeos para garantizar la seguridad del sistema sanitario y mejorar las prestaciones a los usuarios. En este sentido, ha recordado que los ciberdelicuentes del Clínic han pedido 4,5 millones de dólares para no utilizar los datos que han robado y se ha preguntado: “¿Quién nos asegura que un buen día no aparezcan datos individuales y protegidos de pacientes, ya sean del Clínic o de

otro centro?”. Dolors Montserrat ha avanzado que por eso que el gobierno de Europa pone en marcha la Unión Europea para la Salud con objectivos como evitar este tipo de ataques o que no vuelva a cogernos por sorpresa una pandemia como la Covid. “No se trata de robar competencias a los estados miembros, sino que se pretende coordinar y liderar desde Europa todas las políticas de salud”, ha asegurado.

Montserrat ha explicado que “Europa ha puesto a disposición de todos los estados 750 mil millones de euros para mejorar la economía y para reforzar el sistema nacional de salud”. “De este dinero, 140 mil millones le corresponden a España, pero el Gobierno de Pedro Sanchez tan solo ha ejecutado 1.300 millones”, ha denunciado la portavoz popular. Dolors Montserrat tampoco ha ahorrado críticas a la Generalitat de Pere Aragonés: “el Departament de Salud es el que menos ha incrementado su presupuesto para este año, cuando Cataluña es líder en listas de espera, tanto para visitas como para intervenciones quirúrgicas”.

En relación al posible acuerdo al que habría llegado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con la Comisión Europea para la reforma de las pensiones, la portavoz parlamentaria del PP europeo ha negado este acuerdo, indicando que “la Comisión no se ha pronunciado sobre la propuesta que el Gobierno de España ha de hacer a los agentes sociales”. Montserrat ha explicado que “una vez que España haya llegado a un acuerdo interno, la Comisión valorará si cumple las condiciones o no para seguir recibiendo los fondos europeos”. “A día de hoy no hay acuerdo con Europa”, ha afirmado.