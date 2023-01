Daniel Sirera, candidato del PP al Ayuntamiento de Barcelona

Sirera asegura que no apoyará a Trias “porque su jefe de campaña, Puigdemont, quiere utilizar Barcelona para conseguir la independencia”

Daniel Sirera, candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Barcelona, asegura que “el PP de toda la vida ha vuelto” y ha reivindicado la vieja política. “Me gustaría recuperar aquellos tiempos en los que se podía hablar con todos, dialogar con todo el mundo”, ha asegurado.

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Sirera ha hecho un llamamiento a los desencantados de otros momentos del PP y a los votantes de Ciutadans y Vox a concentrar el voto en el Partido Popular que, según todas las encuestas, “es la única formación con opciones reales de entrar en el Ayuntamiento”. El candidato popular, con una larga trayectoria política a las espaldas, marca su perfil propio: “Los ciudadanos de Barcelona son mis jefes, son ellos quienes nos pagan el sueldo”, ha asegurado. “Tenemos que luchar y hacer política para resolver sus problemas y defender sus intereses, no los míos ni los de mi partido”, ha añadido.

Sirera, sitúa la seguridad como uno de los grandes problemas de Barcelona. “La capital catalana es una ciudad insegura, y si no hay seguridad no hay libertad” advierte. “Los delincuentes son los que se tienen que sentir inseguros y no los ciudadanos de Barcelona” recalca. El candidato popular lamenta las dificultades para luchar contra la inseguridad, ante la falta de agentes policiales en las calles: “Faltan 1.000 nuevos efectivos de la Guardia Urbana y 3.000 agentes de los Mossos d’Esquadra, un total de 4.000 policias”, lamenta.

Sobre pactos postelectorales, Sirera descarta apoyar a Ernest Maragall y a Ada Colau y a Jaume Collboni le considera “corresponsable de los problemas que tiene Barcelona, porque ha estado gobernando con Colau”. De Xavier Trias asegura que “no es el político moderado de hace unos años” cuando se conocieron en el Parlament. “Me ha decepcionado su cambio de actitud respecto a la independencia”, explica el popular. Además, señala que esta semana, con motivo de las protestas contra la cumbre hispano-francesa de Barcelona, Trias “tenía que escoger entre representar a Barcelona o representar a su jefe de campaña, que es Puigdemont, y ha estado callado”. “No voy apoyar a Xavier Trias, porque Puigdemont, quiere utilizar Barcelona para conseguir la independencia”, ha sentenciado el candidato popular.

Por último, Daniel Sirera ha denunciado que en plena crisis económica, energética e inflacionaria, el Ayuntamiento de Barcelona destina 37 millones de euros a un plan para marginar el castellano de la ciudad, hacer del catalán lengua prioritaria e incrementar los controles a los comercios. “Cuando veo este tipo de iniciativas me doy cuenta que Colau y Collboni viven en su mundo, no salen de su despacho y no ven lo sucias que están las calles, el caos circulatorio que hay ni la cantidad de gente que duerme en las calles.”, ha lamentado.