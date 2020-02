Daniel Lacalle, en COPE: “ El coronavirus tendrá efectos económicos, pero no hay que caer en el catastrofismo"

En declaraciones al programa Converses de COPE-Catalunya y Andorra, el economista Daniel Lacalle ha asegurado que el pasado año 2019 fue “el mejor año de la humanidad en cuanto a acceso a sanidad, educación, agua potable, en cuanto a acceso a bienes y servicios y en mortalidad infantil”. Lacalle considera que la demografía es uno de los ámbitos a tener en cuenta de caras al crecimiento económico futuro. De hecho, por ejemplo, considera que el envejecimiento de la población se tiene que ver como “una cosa maravillosa” porque supone “diferentes formas de consumir y servicios y bienes que van incluidos”. Además, según Lacalle, tiene otro efecto: “alrededor de 10.000 personas en el rato que vamos a estar charlando van a entrar en la clase media. Y esto es alucinante”, ha explicado. Para Lacalle, otros mercados que pueden tener incidencia en la economía son la tecnología y la sostenibilidad, así como el cambio de patrón de crecimiento económico.

Precisamente sobre tecnología y sobre la “tasa Google”, y el hecho de que el gobierno central haya decidido no cobrarla hasta diciembre, Lacalle se ha preguntado “qué nivel de intervencionismo y de arrogancia tiene que tener el gobierno que dice: como hay elecciones en noviembre en Estados Unidos, si pierde Trump y las gana el Partido Demócrata no va a hacer nada en contra y no nos va a atacar”. Para Lacalle esto es “un desconocimiento de Estados Unidos muy grande”. “No puedes tener la idea de que vas a poner un impuesto diseñado maquiavélicamente y pensar que eso no tiene consecuencias”, ha asegurado. “Lanzas un boomerang y te devuelven un camión”, ha añadido, “Le estás lanzando un boomerang a la mayor economía del mundo desde la arrogancia de pensar que no tiene ninguna consecuencia y pensando que los demás son tontos”.

En cuanto a España, el economista considera que uno de los grandes problemas del país es la productividad y no “sólo en agregado”, “porque si analizas la productividad del sector privado, su crecimiento no ha sido malo”. Y ha recordado que productividad no es sinónimo de trabajar más, “sino de hacer más cosas con menos”. El problema, ha añadido, es la baja productividad “en sectores mal llamados estratégicos, porque se subvenciona la baja productividad penalizando a sectores de alta productividad”.

Por otro lado, en relación al efecto que pueda tener el coronavirus en la economía mundial, Lacalle considera que “evidentemente” va a afectar: “tendrá efectos económicos importantes, que no podemos ignorar, pero no hay que caer en el catastrofismo”. Lacalle señala sectores como el de las materias primas y servicios como alguno de los que van a sufrir mayor impacto, pero también cree que el coronavirus “no va comportar una brutal crisis económica o un gran problema sanitario global”.

Por otro lado, sobre la mesa de diálogo de la que forman parte el gobierno central y el de la Generalitat, Daniel Lacalle ha afirmado que todo diálogo es bueno, pero si se sabe “para qué y sobre todo con quién”. Y, en este sentido, ha recordado que en la mesa hay interlocutores que “no están en una situación legal permitida”, y además “no son representantes”. En cualquier caso, ha dejado claro que lo que “se está haciendo es una opción excluyente y de suma 0 cuyo objetivo es que los ciudadanos de Extremadura, Andalucía, Madrid o Valencia salgan perjudicados para una supuesta solución, que encima no lo es, porque las personas con las que estás dialogando quieren ruptura”, ha concluido