Cristina Dexeus, Presidenta de la Asociación de Fiscales

Dexeus asegura que "Barcelona siempre ha sido una escuela de fiscales però ahora venir aquí a trabajar de fiscal ya no es tan acogedor "

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, la Presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha explicado que echa en falta "un gran pacto nacional por la justicia” para evitar situaciones como “el pim pam pum político” que se está viviendo estos dias con la “necesaria” reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces que, según Dexeus, “tendría que volver a sus orígenes”,es decir, 12 miembros escogidos por los jueces y 8 por el Congreso o el Senado. Esto, ha explicado, ”garantizaría la despolitización de la justicia”. La presidenta de la Asociación de Fiscales apuesta por consensuar la reforma del CGPJ para evitar más toques de atención por parte de la Unión Europea :“¿A quién le interesa dejar de ser uno de los países más relevantes de la UE en cuanto a estándares democráticos para pasar a ser un segundón detrás de Polonia o de Hungria?” se pregunta Dexeus. “Esto es inadmisible y, desde el punto de vista político, es un varapalo” ha afirmado.

La presidenta de la Asociación de Fiscales pide a los partidos que “se pogan de acuerdo ya no solo para repartirse el pastel, sino pensando en que la justicia funcione al margen de la política y que funcione bien”. Cristina Dexeus denuncia que "la justicia siempre ha sido una golosina para los políticos" y reivindica la fuerza de las asociaciones de jueces y fiscales ante la gravedad de la situación: "La manera de llamar la atención no es quedarse en el despacho recluído y trabajando. Tenemos que salir ante los medios y explicar por qué no queremos un sistema que parece reforzar la politización de la justicia”. “Queremos trabajar al margen de los políticos", ha sentenciado

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Fiscales ha lamentado que la defensa de la independencia del poder judicial siempre ha sido “tibia” por parte de todos los Ministros de Justicia. "Si la defensa de la imparcialidad e independencia del Ministerio Fiscal hubiera sido de bandera, se hubieran hecho las reformas estatutarias necesarias para evitar las posibles ingerencias del poder político en la Fiscalía General, por ejemplo en la elección del Fiscal general del Estado”. Dexeus recuerda que la Asociación de Fiscales denunció el nombramiento de Dolores Delgado para ese cargo alertando que “la imparcialidad se ve empañada de nuevo cuando quien asume el cargo procede directamente de un Gobierno con un signo político determinado y que acaba de hacer campaña para un partido político en concreto. Eso provoca una sombra de duda sobre la imparcialidad y neutralidad".

Cristina Dexeus ha recordado la histórica falta de medios de la justicia y sobre el colapso que se vive en muchos juzgados propone un estudio a fondo de la situación y apunta algunas propuestas para rebajar la carga de trabajo “se podría potenciar la mediación para según qué casos y, aunque pueda sonar politicamente incorrecto, quizás poner ciertas trabas para que no todo se judicialice y luego medios y más medios”.

Preguntada por las peticiones de indulto a los presos independentistas, ha explicado que “la Asociación de Fiscales no tiene un posicionamiento sobre el tema”. Sin embargo, personalmente opina que "quizás el mensaje que se puede insuflar a la ciudadanía es que hay penados de primera y segunda categoría. Unos presos pasan a pulso la condena y a otros enseguida se les ofrecen permisos y terceros grados".

Dexeus lamenta el bajo número de catalanes que decide opositar para Fiscal, a pesar de que "Barcelona y Cataluña siempre ha sido una escuela de fiscales. Mucha gente dice que, como en Barcelona, no se trabaja en ningún sitio". Pero tambien reconoce que la situación de la política catalana los últimos años ha provocado que muchos opositores jovenes borren a Barcelona como su destino favorito porque “venir aquí a trabajar de fiscal ya no es tan acogedor ", asegura.

Cristina Dexeus también se ha posicionado sobre si los Fiscales deben instruir: "Nosotros querríamos instruir como fiscales si tuviésemos los medios humanos y materiales para hacerlo y la seguridad de no tener encima de manera constante una presión política intentando invadir nuestro espacio profesional". En este sentido, Dexeus asegura que sería una reforma muy positiva ya que “el Fiscal ve todo el procedimiento, desde el inicio al final. Tenemos una visión muy amplia. Una visión que no tienen ni los jueces". ha concluido.