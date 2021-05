Converses Gironines amb Josep Víctor Gay i Lluís Arté

A “Converses Gironines” entrevistem algunes de les grans personalitats rellevants de la vida política, econòmica cultural o social de Girona.Tots els dimarts entre dos quarts de dues i les dues del migdia en Josep Víctor Gay i en Lluís Arté conversen amb referents de les comarques de Girona.Per el programa han passat grans escriptors, pintors, alcaldes, polítics, cantants, cuiners, empresaris i així un llarg etcètera de personalitats.Una de les característiques del programa és escoltar les opinions dels convidats, autèntics experts dins del seu àmbit. També es parla de la vessant més personal. Aquestes converses es creen en un format de tertúlia en el que en un clima distès i relaxat els convidats ens sorprenen pels seus coneixements i pel relat de les seves trajectòries.Actualment el programa s’enregistra i emet en els estudis de la Cadena Cope a Girona, situats en el carrer de la Sèquia número tres de Girona, just al costat del museu del Cinema. Històricament el programa s’ha realitzat a les instal·lacions de l’hotel Melià Golf Vichy Catalán situat en el camp de golf de la PGA a Caldes de Malavella. També en el desaparegut Hotel Fornells Parc, a l'Hotel Peninsular de Girona i a l’Asador La Barca també de Girona. En aquest itinerari per alguns indrets de l’hostaleria de Girona, els convidats han tingut l’oportunitat de conèixer alguns dels plats típics de la gastronomia local Gironina.Converses Gironines compta amb el suport de la Diputació de Girona que ha fet possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Aquest és un espai de ràdio amable en el que els convidats es senten molt a gust i transmeten aquesta sensació a una audiència que amb el pas del temps ha esdevingut molt àmplia i seguidora fidel d’un dels programes més escoltats i de més prestigi a les emissions de Cope Catalunya i Andorra.