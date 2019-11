Budó, portavoz del Govern: “Reclamamos una mesa de diálogo y que se pueda hablar más allá de la Constitución”

En declaraciones al programa Converses de COPE-Catalunya i Andorra, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado que, desde el gobierno catalán se reclama “reprender el diàlogo donde el gobierno español lo dejó y se levantó de la mesa, que es Pedralbes”. “Reclamamos una mesa de diálogo encabezada por ambos presidentes donde se pueda hablar de absolutamente todo más allá de la Constitución”, ha afirmado la consejera de Presidencia. "Sin corsés, ni líneas rojas", ha precisado Budó, a pesar de reconocer que desde Pedralbes han sucedido algunos acontecimientos, como el encarcelamiento de los políticos, que podrían enturbiar el retomar las negociaciones.

En contraposición a las declaraciones del vicepresidente catalán, Pere Aragonés, que afirmó no ver necesario que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, formase parte de la mesa de negociación de gobiernos en caso que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no estuviera presente, Budó ha afirmado contundentemente que "el conflicto político" entre Cataluña y España "es de una magnitud tan grande" que requiere del "liderazgo" de los dos presidentes en una mesa de diálogo. La portavoz del Govern ha considerado que si ambas partes llevaran a cabo "un encuentro bilateral" sobre "cualquier tema sectorial" mediante los representantes de cada uno de los gobiernos se estarían "equivocando".

En cuanto al potencial pacto al que pueden llegar ERC y el PSOE para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, Budó ha afirmado que “ahora la negociación es entre partidos” y que desde la Generalitat se han cedido las negociaciones a las "formaciones políticas". Además ha asegurado que un posible acuerdo entre ERC y el PSOE sobre la investidura de Sánchez no tiene porqué repercutir en la gobernabilidad de Catalunya. “Ya ha sucedido otras veces y no ha afectado al Govern ni tampoco ha cambiado las mayorías parlamentarias”, ha manifestado. Por lo tanto, no considera que esos posibles pactos "repercutan de manera inmediata" en el gobierno catalán. Por otro lado, la portavoz del Govern ha reclamado de nuevo que Sánchez "devuelva la llamada" a Torra, lamentando que "no hay ni gesto" de hacerlo.

Preguntada por la propuesta que el PSC debatirá en su congreso de este mes de diciembre de “flexibilizar" el modelo de inmersión lingüística, Meritxell Budó ha reconocido que les preocupa mucho esta "deriva" por parte del PSC-PSOE “solo para arañar cuatro votos de Ciudadanos" una formación que, según la consejera de Presidencia, nació para "combatir" el modelo lingüístico y generar la "ruptura" social en Cataluña.

Respecto al juicio al que se enfrentó el presidente Quim Torra por la colocación de lazos en los edificios de la Generalitat, Budó no contempla "otra respuesta que no sea la absolución" por parte del Tribunal. "Entenderíamos que condenar el ejercicio del derecho de expresión sería un hecho gravísimo", ha explicado la portavoz del Govern, afirmando que frente a cualquier otro escenario, desde el gobierno catalán se plantearían "recurrir a otras instituciones judiciales" y ha descartado "un posible avance electoral".

Meritxell Budó ha afirmado que la cumbre de partidos anunciada por el Presidente de la Generalitat “no tiene aún fecha fijada”, desmintiendo así que se vaya a celebrar este jueves 5. Budó ha asegurado que “se celebrará durante la primera quincena de diciembre". La consejera de Presidencia la considera "del todo necesaria", y ha explicado que la voluntad de la convocatoria es "acordar temas pendientes" entre formaciones con representación en el parlamento catalán, a las que han invitado a asistir. Budó ha lamentado que Ciudadanos ya haya denegado la invitación, "autoexcluyéndose" del diálogo entre partidos que desde la Generalitat se pretende establecer.