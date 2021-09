Antoni Abad, presidente de la patronal CECOT

Abad reclama presupuestos en Cataluña y advierte: “Tenemos tres meses para que el año que viene todo esto vaya de otra manera”

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el presidente de la patronal CECOT, Antoni Abad, ha asegurado que “el reto administrativo más importante que tiene el presidente Pedro Sánchez es la gestión de los fondos New Generation”. Abad advierte de que todavía hay muchas incógnitas sobre cómo gestionará estos fondos el Gobierno central. Y es que, según el presidente de CECOT, “el Ejecutivo se siente sobrepasado por la magnitud de los proyectos”. Abad apuesta por buscar una solución público-privada para hacer un buen triaje que “sea rápido y de calidad, pero que esté bien hecho”. “Así está el tejido empresarial, con muchos proyectos presentados y a la espera”, ha sentenciado.

Antoni Abad también se ha referido a los futuros presupuestos de la Generalitat y el posible incremento de la fiscalidad en el impuesto de sociedades. “Nosotros y otras

organizaciones empresariales queremos una fiscalidad competitiva y esto requiere reconocer que los catalanes no tenemos una financiación y unas inversiones equitativas en relación a la población”, ha dicho. “Con esos recursos se podrían eliminar impuestos que solo tenemos en Cataluña y que suponen ese plus de más presión fiscal” ha afirmado. A Abad no le parece bien que “la Generalitat haya renunciado a sentarse a negociar un nuevo sistema de financiación autonómico”, porque a primeros de año ya deberían estar a punto los presupuestos para 2022 con algunas correcciones e incumplimientos que se arrastran. “Tenemos tres meses para que el año que viene todo esto vaya de otra manera”, ha sentenciado

El presidente de la patronal CECOT celebra que se haya abierto el debate sobre la Formación Profesional (FP) a raíz de que miles de jóvenes catalanes se hayan quedado sin plaza por falta de previsión de la Conselleria de Educación. En este sentido, Antoni Abad propone explorar a fondo el modelo educativo catalán de colaboración entre la escuela pública y la privada concertada. ¿Quieres hacer el favor de decir que concertarás con las escuelas que tengan la capacidad de hacer un buen curriculum y ofrecer las especialidades de FP a la juventud catalana?, se pregunta Abad. “Esta ha de ser la respuesta a la explosión de peticiones de plazas de FP que ha vivido Cataluña este curso”, ha dicho.

Finalmente, Antoni Abad se ha referido a la frustrada ampliación del aeropuerto de El Prat indicando que es “bastante impresentable” como ha acabado el tema porque se está hablando de puestos de trabajo y de actividad económica. “Es inadmisible aparcar cinco años la ampliación”, asegura y pide poner de nuevo lo antes posible sobre la mesa la ampliación dialogando con todas las partes, incluyendo los ecologistas ya que, según Abad, “el ecologismo de 2022 asume tecnología y sabe que el inmovilismo no lleva a ninguna parte”.