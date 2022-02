Àngels Chacón, fundadora y líder de Centrem

Sobre Santi Vila o Sandro Rosell como candidatos a la alcaldía de Barcelona, asegura que “son dos perfiles con los que se está hablando, pero no hay nada cerrado con nadie”

Àngels Chacón, líder de la nueva formación política Centrem, considera “muy curiosa” la forma en que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha argumentado “su incoherencia” en el caso del diputado Pau Juvillà. “Borràs ha dicho una cosa y después ha hecho otra y este doble discurso es una falta de respeto a la gente” afirma Chacón.





En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Àngels Chacón ha explicado que Centrem se presentará a las próximas elecciones municipales en las grandes ciudades de Cataluña, y por supuesto también en Barcelona. “Barcelona es la tarjeta de presentación de Cataluña y de modelo de país y no nos gusta en absoluto la Barcelona de ahora porque es una ciudad desdibujada y que por diferentes motivos ha dejado de ser una ciudad de referencia para mucha gente”. Chacón ha explicado que todavía no tienen candidato para encabezar la lista municipal en Barcelona y al ser preguntada por Santi Vila o Sandro Rosell -dos de los nombres que han sonado últimamente- ha afirmado que “son perfiles con los que se está hablando, pero no hay nada cerrado con nadie”. “Al frente de Centrem necesitamos un candidato que tenga ganas de

recuperar para Barcelona toda la fuerza y visibilidad que tuvo en su día”. En este sentido, la exconsellera de Empresa considera que “Cataluña y Barcelona tienen que dejar de mirarse el ombligo y al resto de España y fijarse más en lo que pasa en Europa y en un mundo que se va transformando”.





Sobre Centrem, Chacón ha asegurado que “no es una continuación del PDeCAT”. “No hay ningún mandato a la gente del PDeCAT para que se pasen a Centrem”, afirma. “El PDeCAT es un espacio político que ha participado en las reuniones para la creación de Centrem y su gente está invitada a participar en Centrem”, ha afirmado.





Por lo que se refiere a los cambios introducidos en la reforma laboral, la exconsellera de Empresa valora positivamente el acuerdo entre los sindicatos y la patronal, aunque ve mejorables algunos aspectos, y ha tachado de “lamentable” el caos generado tras la votación en el Congreso de los Diputados. “Cuando uno se equivoca, se equivoca”, sentencia. “No ninguneo el trabajo de los diputados, pero en el momento de votar solo hay que apretar un botón u otro, es bien fácil. Y si te equivocas, mala suerte”, ha asegurado. Al hilo de esta votación, Àngels Chacón ha defendido a capa y espada su gestión durante las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona con la polémica del voto electrónico: “No hubo pucherazo, hubo legalidad, legalidad y legalidad”. “En los anteriores comicios sí que hubo un 50 por ciento de los votos irregulares” ha afirmado Chacón. “Cuando pierdes no puedes echar la culpa a los otros” ha finalizado.