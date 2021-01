Àngels Chacón, candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña por El PDeCAT

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, la candidata a la presidencia de la Generalitat por el PDeCAT, Àngels Chacón, ha criticado la falta de previsión y planificación del Govern sobre las elecciones autonómicas del 14F: “Las cosas se podrían haber hecho mucho mejor para no llegar a la situación en la que nos encontramos”. Para Chacón, la evidencia de que no se ha planificado bien y de que el decreto no está bien elaborado “es que un tribunal, de nuevo, ha acabado decidiendo la fecha de unas elecciones”. Chacón ha lamentado “el caos en el que la sociedad catalana está inmersa” y cree que “es muy probable” que las elecciones se desarrollen en la fecha prevista. “A no ser que la evolución de la pandemia

empeore de manera crítica y tengan que aplicar un confinamiento domiciliario, las elecciones serán el 14 de febrero”, ha manifestado.

Chacón ha señalado la importancia de que su partido consiga un grupo parlamentario en las elecciones. “El futuro del partido estará condicionado por tener grupo parlamentario, aunque no desaparecerá nunca, sea PDeCAT u otra fórmula. Siempre habrá la necesidad de representar un espacio de centralidad política y social en Cataluña”, ha afirmado. Chacón ha querido reflejar en qué se diferencia el PDeCAT de los otros partidos independentistas: “Somos independentistas realistas, porque entendemos que puede acabar ejecutándose esta legítima aspiración después de un referéndum pactado, consensuado y con reconocimiento internacional”. Además, descartan acciones unilaterales y confrontaciones permanentes, un deseo “perfectamente legítimo”. En relación a este punto, Chacón reclama a Laura Borrás y Joan Canadell “que expliquen en qué consiste la confrontación permanente con el Estado”.

Según Chacón, el PDeCAT “quiere otorgar un baño de realidad de una manera acertada, sin renunciar a los planteamientos independentistas”. “También queremos ser un partido que devuelva el prestigio de las instituciones y dejar de lado la incompetencia que estamos viviendo”, ha sentenciado.

Chacón también se ha dirigido a aquellos que no quieren la independencia: “La solución a un problema político de esta envergadura pasa por realizar un referéndum”. “Puede llevar más tiempo, ahora se ha estropeado el ascensor y tenemos que subir las escaleras”, señala. Sobre el hecho de ser independentista ha mostrado su desacuerdo con la gente que “como único argumento para no ser independentista atribuye razones jurídicas”. La candidata a la presidencia de la Generalitat afirma “que el derecho evoluciona y que la existencia de los pactos de la Constitución de 1978 no quiere decir que no sean modificables. No seremos independientes de la noche a la mañana”.

Sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, Chacón ha reconocido que cometieron errores. “No avanzaremos si no asumimos que hemos cometido errores.

Todos aquellos que legítimamente creíamos que el 1-O podríamos celebrar un referéndum tenemos que reconocer como movimiento independentista que no estaba suficientemente consolidada la hoja de ruta”. Por este motivo destaca que el PDeCAT no quiere que se vuelva a repetir una situación que ha llevado al momento actual. “Estamos dejando de ser el referente que era Cataluña”, ha afirmado. Por otro lado, ha reclamado el derecho a discrepar del modo de hacer de otras formaciones independentistas. “Podemos ser independentistas y tener un modelo de país diferente”, ha explicado.