El concejal de Seguridad asegura que “Barcelona es la primera de las cinco grandes ciudades españolas en las que han bajado más los niveles de delincuencia”

Albert Batlle, teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente de Units per Avançar, ha denunciado que “hay una campaña contra la imagen de la ciudad de Barcelona, intentando maximizar muchas de las cosas que pasan en la ciudad y que son las mismas cosas, quizás más intensas, que también pasan en otras grandes ciudades de España”.

En unas declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Batlle ha advertido de que “todo lo que sucede en Barcelona se magnifica a niveles espectaculares”. Y es que, para el teniente de alcalde de seguridad, “Barcelona es una ciudad que compite en el mercado de las grandes capitales, sobretodo en el ámbito turístico y a veces se utilizan determinadas estrategias para dar de Barcelona una imagen de ciudad insegura cuando no es así”.

Para Albert Batlle es “muy evidente” que existen “partidos del miedo” y, sobretodo, colectivos que “intentan hundir la reputación de la ciudad de Barcelona”. En este sentido ha explicado que “en Barcelona la seguridad ciudadana ha mejorado mucho” y ha recordado las estadísticas del Ministerio del Interior, según las cuales

“Barcelona es la primera de las cinco grandes ciudades españolas en las que han bajado más los niveles de delincuencia”.

Batlle sí reconoce que aún tienen un problema de “delincuencia de baja intensidad, con el tema de los hurtos”. Por eso Barcelona ha liderado las propuestas ante el Ministerio del Interior y el de Justicia para modificar el Código Penal, con el objetivo de combatir los hurtos y la pequeña delincuencia, que tanta alarma causan entre los ciudadanos.

El máximo responsable de Seguridad en Barcelona ha defendido con vehemencia que “no es cierto que no se pueda entrar en el barrio del Raval” tal y como denuncian algunos colectivos ciudadanos. Batlle piensa que este tipo de afirmaciones son “una ofensa para los propios vecinos”. “El Raval es un barrio muy complejo, que está en el centro de la ciudad, no en la periferia, por el que pasan miles de personas cada día y todo lo que sucede en el Raval repercute en la ciudad”, explica Batlle. Según Batlle, los problemas del Raval no se resuelven únicamente con más presencia policial, ya que hay problemas sociales, urbanísticos, de integración y también de seguridad. “El Raval tiene deficiencias muy importantes sobre las que se está trabajando desde hace tiempo y la seguridad es uno de los retos presentes y futuros”, ha afirmado.

Preguntado por los problemas de movilidad en Barcelona, Albert Batlle es partidario habilitar “siete u ocho grandes aparcamientos en origen y que los ciudadanos que han de venir a trabajar a Barcelona lo hagan en transporte público”. Sin embargo, para Batlle “esto falla” porque el transporte público para acceder a la ciudad de Barcelona “es deficitario y nada fiable”. Sobre el urbanismo táctico de la alcaldesa Colau y la Superilla de l’Eixample, el responsable de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona se apunta a la propuesta del socialista Jaume Collboni de “parar, digerir lo que se ha hecho hasta ahora y, si hace falta, replantearse algunas iniciativas”.