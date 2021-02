Albert Batlle, teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona ha calificado de “psicosis” la sensación de “alarma entre la gente cuando tengan que ir a votar o a integrar una mesa electoral” respecto a las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero. “Cumpliendo las medidas sanitarias, los colegios electorales se han multiplicado respecto a otras elecciones, por lo que habrá más mesas”, ha explicado Batlle. “Esperemos que esta sensación de psicosis y alarma vaya disminuyendo en los próximos días”, ha añadido. Sobre la garantía de realizar las elecciones con normalidad, el edil ha enviado un mensaje de tranquilidad: “Se podrá hacer con total normalidad, teniendo

en cuenta que la situación sanitaria no es la óptima. No esperamos que haya congestiones en los colegios electorales ni prevemos que haya situaciones que favorezcan los contagios, más allá de las que vemos en el día a día. La jornada electoral transcurrirá, sin duda, con las mejores garantías de preservación de la salud de los ciudadanos y los integrantes de la mesa”.

Por otro lado, Albert Batlle también se ha referido a las nuevas restricciones que se ponen en marcha el lunes, asegurando que “el Ayuntamiento de Barcelona prefería un confinamiento metropolitano en lugar del comarcal”. En referencia al comportamiento ciudadano durante este período de restricciones, el teniente de alcalde de seguridad lo ha calificado como “mayoritariamente correcto y cívico”. A pesar de esto ha recordado que “los incumplimientos comportan sanciones que ya se están empezando a cobrar”.

Batlle,como miembro de la dirección de Units per Avançar, también se ha referido a la fallida iniciativa de crear para estas elecciones una confluencia de centro catalanista para hacer frente al independentismo. “Mucha gente me pidió que lanzase una propuesta de aglutinar el catalanismo, que había sido uno de las grandes derrotados del Procès. Esta propuesta nos ha servido para explicarnos, pero no ha servido para consolidarse como una alternativa electoral. Los principios que inspiraban la propuesta siguen vigentes”. Aun así, el dirigente de Units per Avançar, que concurre a los comicios coaligada con el PSC, ha mostrado su apoyo total a Salvador Illa: “Ahora mismo se trata de intentar reconstruir el país, estas elecciones no tratan sobre la independencia, ni de derechas o izquierdas, sino de reconstrucción. Llevamos 8 años instalados en un bucle que se ha agravado en el último año. Tenemos un drama sanitario, social, político y también como país. La apuesta es construir puentes donde tantas trincheras se han ido cavando”. “Volver a tener un presidente

independentista significaría un desastre para el país” ha sentenciado.

En otro orden de cosas, el teniente de alcalde de seguridad de Barcelona ha confirmado que ya está en marcha el 112 como teléfono único de los servicios de emergencia de la capital catalana, puesto que en unas semanas desaparecerán los teléfonos 092 y 080: “Es un imperativo de la Unión Europea, que obliga a la concentración de los teléfonos de emergencia en un solo número. Todas las emergencias tienen que canalizarse a través del 112, donde se gestionan”.

Finalmente, sobre los cortes de tráfico que un reducido grupo de CDR realizan en la Meridiana de Barcelona todas las noches, Batlle ha manifestado su hartazgo por la situación. “Desde el minuto 0 hemos manifestado nuestra oposición a este tipo de actuaciones”, ha explicado. “La comisión de presidencia, que yo presido, hace 15 días aprobó una resolución dirigiéndose al Departamento de Interior pidiendo que se acabe”. Una situación que pone en confrontación diferentes derechos, entre ellos el de la movilidad: “Tenemos que ponderar los diferentes derechos, como es el de la manifestación, pero hay otros derechos como el de la movilidad, el malestar que está ocasionando en el comercio y en el conjunto de los vecinos. Llevamos desde el mes de diciembre de 2019 pidiendo alternativas que permitan todos los derechos”, ha declarado Batlle.