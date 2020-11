Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha defendido el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, Bildu y las fuerzas independentistas para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. “De los partidos que apoyan los Presupuestos Generales del Estado (PGE), unos me gustan más y otros me gustan menos. Lo que realmente es importante es que los presupuestos salgan adelante y que la negociación sea clara. El problema siempre sale cuando hay algo que no puedes explicar”, ha afirmado.

En esta línea, Teresa Cunillera apuesta per recuperar el espíritu del 78, cuando salimos de la dictadura: “Si fuimos capaces de pactar, podemos intentar recuperar el espíritu de entonces”, explica. Cunillera se ha referido así al apoyo de Bildu a los PGE y a las críticas de algunos barones socialistas: “Yo deseo que Bildu condene la violencia de ETA. Ojalá algún día, más temprano que tarde, lo hagan. Aun así, son representantes de muchos ciudadanos en el Congreso”. La Delegada del Gobierno asegura que “poniendo líneas rojas y vetos no se

avanza” y recuerda que “España ha avanzado cuando ha sido capaz de reconciliarse como país y como sociedad. Se ha de negociar con quien piensa diferente a ti”, ha concluido.

Teresa Cunillera ha lamentado la tensión en la vida política española. “La política se suele crispar mucho cuando gobierna el Partido Socialista”, asegura. “Se fue muy cruel con el presiente Zapatero. Cuando el PSOE está en la oposición, el gobierno tiene más permisividad para actuar, no como ahora. Es difícil entender que haya formaciones políticas que se dicen de Estado y que juegan a desestabilizar en lugar de estabilizar, conociendo la situación del país y con un arco parlamentario muy complicado como el que tiene Pedro Sánchez”.

La histórica militante del PSC también se ha referido a las críticas internas que han surgido esta semana dentro del socialismo catalán sobre la -según algunos- oposición tibia que Miquel Iceta hace a la gestión del Govern. “Es muy dificil agradar a todo el mundo, pero le aseguro que si de algo va sobrada Cataluña es de confrontación, de pelea. Tenemos que hacer lo posible para entendernos, para dialogar”, ha afirmado. Teresa Cunillera ha asegurado que “sea quien sea” el próximo President, el PSC hará el intento de llegar a un entendimiento. Sobre las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, Cunillera opina que no ve ningún impedimento para su celebración: “¿Por qué no debería haber elecciones? En pleno estado de alarma, se hicieron elecciones en Euskadi y en Galicia. Tenemos que poder hacerlo igual de bien que ellos y si la Generalitat necesita ayuda, colaboraremos”, ha ofrecido.

La delegada del Gobierno también se ha referido a las declaraciones de la portavoz del Govern Meritxell Budó pasando culpas a Madrid sobre el colapso de la web para facilitar ayudas a los autónomos. “Esto de que la culpa es de Madrid, está tan gastado... ¿Al autónomo que quiso cobrar una ayuda, entró en la web de la Generalitat y no pudo, de verdad le consuela que la culpa sea de Madrid?... Además, si se han peleado entre ellos, solo faltaría que me pusiera yo”, concluye.Finalmente se le ha preguntado por la falta de personal en las administraciones públicas del Estado e Cataluña. Cunillera ha reconocido que existe un problema de plantilla en Catalunya y que hay muchas vacantes sin cubrir en Girona y Lleida. “Es cierto que tenemos un problema de plantilla. Debido a la pandemia, hemos incorporado trabajadores y ampliado turnos. Hemos hecho un gran esfuerzo, aunque entiendo que para mucha gente no sea suficiente”. Además, la delegada del Gobierno ha asegurado que “la gran avalancha que se produjo con los ERTOS” les sobrepasó y que ya han podido detectar alguno de los errores cometidos

Sin embargo, Teresa Cunillera afirma que no se trata de un problema únicamente presente en Cataluña: En el resto de España también pasa que una persona aprueba una oposición, pero rechaza la plaza porque le compensa más trabajar en el ámbito privado. Creo que no es un problema de Cataluña, todas las instituciones públicas deberían reflexionar sobre ello”.