Santi Rodríguez, Secretario General del PPC

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el secretario general del Partido Popular en Cataluña, Santi Rodríguez, ha asegurado que la salida a la parálisis de la vida política catalana está más en función de los cálculos electorales que pueda hacer Junts per Catalunya que por unas negociaciones en las que, si quieren, se ponen de acuerdo en 24 horas. “Si hay una mínima posibilidad de que Junts avance a Esquerra, estoy seguro de que no les preocupará ni la pandemia, ni la situación del país ni que llevemos dos años sin gobierno, ni la crisis económica: nos llevaran a otras elecciones”, ha advertido. Según el dirigente popular, a día de hoy la principal barrera que impide formar gobierno “es que Junts debe aceptar que ERC ha sacado más votos y tienen que hacer presidente a un político de Esquerra”.





Rodriguez considera además que “cada vez hay más independentistas que ven que el camino actual no lleva a ninguna parte y que nos estamos empobreciendo como sociedad”, ha explicado Rodríguez. El popular ofrece a estos votantes “la lealtad que no les han ofrecido los partidos independentistas, que han estado en la Generalitat y que les han engañado haciéndoles creer que con la independencia podrían llegar a una situación idílica”. “No es cierto, esa vía no existe”, ha señalado.En este sentido ha explicado que “ya hay independentistas que reconocen que todo esto es una gran mentira que solo sirve para mantener a una determinada clase política”.





En otro orden de cosa, el secretario general de los populares ha alertado que la presión fiscal en Cataluña es tan desmesurada que “provoca el empobrecimiento de la ciudadanía y la deslocalización de empresas”. En este sentido,Rodríguez recuerda que en plena pandemia y en el pico máximo de muertes por Covid, el Govern subió el impuesto de sucesiones, el más alto de España, y también el impuesto de pernoctaciones en establecimientos turísticos. Eso, “en un momento en que los únicos hoteles que estaban abiertos eran los que daban uso sanitario”, ha añadido. Por esos motivos, el político popular no ha dudado en calificar de “insensible” la actuación del Govern durante ese período.





En esta misma línea, Santi Rodríguez se ha referido al impuesto sobre el CO2 que considera otra manera de “hurgar en los bolsillos a los catalanes”. El popular advierte de que es un impuesto que no tiene en cuenta los kilómetros que hagas: “pagarás por tener un coche, no porque lo uses”. Rodríguez va aún más allá y alerta a los conductores: “si tienes un coche matriculado en Cataluña pagarás el impuesto, aunque el coche esté circulando por otra comunidad, pero un vehículo matriculado en cualquier otra autonomía y que circule por Cataluña posiblemente contaminará y no pagará”.





La consecuencia directa de todo esto, explica Rodríguez, será “la deslocalización de las flotas de vehículos de las empresas”. El secretario general del PPCtambién apuntaotro agravio, en este caso sobre la Cataluña rural, “donde tener un coche es casi indispensable para moverse, al no disponer de una red de transporte como la del área metropolitana de Barcelona”, ha argumentado.





Sobre esta elevada fiscalidad que soportan los catalanes, Santi Rodríguez ha recordado que el problema no es que Madrid tenga los impuestos más bajos, sino que “los catalanes, a través de sus representantes en el Parlament, son los que han decidido incrementar los impuestos de esta manera”. El político popular ha explicado que han presentado una iniciativa para reducir el IRPF a las rentas que no superen los 30 mil euros anuales, pero no ha prosperado. “En Cataluña los que pagan más impuestos no son los más ricos, son los que tienen rentas de hasta 30 mil euros anuales”, ha sentenciado