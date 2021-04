Josep Lluís Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España

El presidente de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet, está de acuerdo en que los fondos europeos para la recuperación sean gestionados desde el Gobierno, porque “se debe asegurar que se haga bien”, ha afirmado. En este sentido afirma que las pautas que ha establecido el gobierno español son buenas, al apostar por la “digitalización, la sostenibilidad y la formación” pero ve dos puntos débiles la internacionalización de las empresas y una clara apuesta por el sector turístico.





Sobre la internacionalización, Bonet considera que “España no debe cerrar su salida al exterior de las empresas y los empresarios deben hacer esfuerzos para colocarse en los mercados mundiales”. El presidente de la Cámara de Comercio de España apunta que hay unas pocas empresas líderes que tienen potencia como para hacer proyectos estratégicos que ellas mismas lideren, pero advierte de que “España es un país de pymes y donde nos jugamos la guerra es ahí”. “Hay que transformar el mundo de las pimes, tienen que coger dimensión y ahí es donde nos jugaremos el éxito o el fracaso”, ha asegurado Bonet. “Hemos de echar el resto, hacer lo que haga falta para que se haga la

transformación de las pimes y esto depende, en gran manera, de los empresarios pimes” ha añadido.





Sobre el turismo, el otro punto débil del plan del Gobierno con los fondos europeos, Josep Lluis Bonet ha recordado que “España vive del turismo” y que “ojalá” siga siendo así, porque dispone de una ventaja competitiva que no tiene todo el mundo. “Tiene unos atributos tan extraordinarios que no hay sitio de España que no sea excepcional para el turismo”, ha explicado. Por ello ha señalado que se debe acompañar al sector y asegurar que se recupere.





El presidente de la Cámara de Comercio ha afirmado que por ahora “no se están haciendo los deberes”, porque “no hay una ayuda clara al sector turístico, que es el que más ha sufrido por la pandemia”. Además, ha recordado que el turismo arrastra a otros actores que también se ven afectados y a los que se debe ayudar, como el comercio, los transportes y “toda una cadena muy amplia, el sector agroalimentario incluido”. Bonet no pone en duda que el turismo volverá, pero “falta la aplicación de todas estas decisiones que ahora se concentrarán en Moncloa”.





Por otra parte, al ser preguntado sobre la relación con la Cambra de Comerç de Barcelona controlada por el independentismo, el presidente de la Cámara de Comercio de España ha dicho que la palabra “conllevancia” es la que define mejor la situación. Bonet ha asegurado que es importante que la relación sea buena, porque lo que está por encima de todo es “el servicio a las empresas de Cataluña”. “Nosotros tenemos que actuar con la sintonía mínima y necesaria y podemos pensar absolutamente lo contrario políticamente”, ha

Señalado, añadiendo que irán juntos al servicio de las empresas de Cataluña. El empresario ha añadido que, en ese sentido, “se debe superar esta división mediante la conllevancia, la paciencia y la buena fe” y ha remarcado que se debe volver a “una relación normal aunque cada uno piense lo que piense”. “Yo no tengo por qué estar enfrentado a un señor que piensa diferente a mí”, ha sentenciado.





Por último, cuando se le ha preguntado por la decadencia económica de Cataluña, Bonet ha afirmado que “tiene una potencia tan extraordinaria que no colapsará”, y por ello está seguro que "se revertirá la situación sin ninguna duda". Por otra parte, no niega que se esté perdiendo fuelle y que “ha habido un deterioro de la posición económica ante la media del país y de otras comunidades que están ganando posición en detrimento de Cataluña”.