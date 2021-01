Jaume Collboni, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, ha calificado de “pucherazo electoral” el aplazamiento de las elecciones autonómicas catalanas al 30 de mayo. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Collboni ha criticado duramente la decisión promovida por el Govern. “El cambio en las reglas del juego se debe al miedo del independentismo a perder las elecciones frente al PSC”, ha manifestado, aunque al político socialista no le ha sorprendido este movimiento.

“Desde el punto de vista institucional y democrático es un hecho gravísimo, pero al final tampoco nos extraña” ha explicado Collboni. “Viene de unas fuerzas políticas que hace poco rompieron las normas del juego democrático proclamando la independencia de forma unilateral y con unas

consecuencias evidentes: división social, crisis económica e institucional y sin ningún resultado”. El PSC está estudiando las acciones legales y, según Collboni, “anunciarán en su momento si las llevarán a cabo o no”. La propuesta del partido socialista era aplazar un mes los comicios si había riesgo para salud pública.

Sobre cuestiones municipales, el primer teniente de alcalde de Barcelona ha destacado la importancia y las oportunidades que generarán los fondos europeos para paliar los efectos de la Covid-19: “Estos fondos son una gran oportunidad para poder salir de la crisis lo antes posible. También nos permitirá reactivar la economía en un momento donde las cifras de paro son muy preocupantes y muchas personas están pasando dificultades económicas”. Unas ayudas que llegarían a Barcelona en forma de una inversión de en torno a los 1.500 millones de euros, entre 2021 y 2026: “Si lo hacemos bien podríamos conseguir esta inversión en un período de cinco años”, ha explicado Collboni. “Para ello debemos tener los proyectos adecuados y desde el Ayuntamiento estamos trabajando en un centenar de proyectos de todo tipo, desde rehabilitación de edificios y barrios, de movilidad eléctrica, la digitalización de las empresas y las administraciones y proyectos relacionados con la formación, para que la gente que esté en paro pueda encontrar trabajo con un cambio de perfil profesional”.

Collboni también ha justificado por qué a partir del lunes se tendrá que pagar para recargar los vehículos eléctricos en la ciudad de Barcelona. “¿Se imaginan al Ayuntamiento regalando gasolina a las gasolineras? La electricidad es una energía que cuesta dinero y todo el mundo tiene que entender que se tiene que pagar. Es un precio de mercado mucho más barato que el de la gasolina o gasoil”. Jaume Collboni está convencido de que Barcelona se convertirá en una de las principales ciudades de Europa en puntos de recarga de vehículos eléctricos, pero no se puede regalar una fuente energética. Aun así, “durante un tiempo se ha fomentado la recarga eléctrica en la ciudad a un precio simbólico”.

El político socialista ha mostrado su malestar sobre los cortes de luz que han dejado prácticamente a 300.000 personas sin suministro eléctrico de forma intermitente durante semanas a causa de las bajas temperaturas. “Es inadmisible que en un país moderno y una compañía abierta al mercado se produzcan cortes de suministro de tal magnitud, sobre todo en el peor momento, cuando hace más frío y hay menos horas de luz”. Los motivos de los cortes no son claros, pero se barajan dos posibilidades: cultivos de marihuana y personas vulnerables que pinchan el suministro eléctrico. “No creo que estos problemas sean de tal magnitud para producir estos cortes de luz”, ha afirmado. Collboni apunta también en otra dirección: “Hay un problema de infraestructura y de inversión que la compañía Endesa se ha comprometido a mejorar”.

Sobre la prórroga de una semana más de las restricciones al comercio y la restauración, Jaume Collboni ha lamentado la “falta de apoyo económico y moral de la Generalitat hacia los sectores más afectados” y ha recordado que “el Gobierno catalán recibirá durante esta crisis de la Covid-19 aproximadamente unos 3.600 millones de euros por parte del Gobierno de España para hacer frente a la crisis. Actualmente aún no sabemos en qué ha invertido la Generalitat este dinero, pero en ayudar a los sectores afectados es evidente que no”.

Finalmente se ha referido a la salud de la coalición con los Comuns. “Está funcionando bien”, ha comentado y ha recordado que la coalición se creó con el objetivo de evitar que un alcalde independentista liderase Barcelona “Queríamos poner a Barcelona al servicio de los ciudadanos, no al servicio del independentismo. No somos el mismo partido, pero no esperen que el PSC haga política a golpe de titular o busque enfrentamiento para conseguir relevancia pública, como hacen otros” ha afirmado Collboni que sí ha reconocido que aspira “a ser alcalde de Barcelona algún día y gobernar la capital catalana”.