Eva Parera, diputada electa del PPC al Parlament en calidad de independiente y portavoz de Barcelona pel Canvi en el Ayuntamiento de la capital catalana ha asegurado que ve “inviable que un partido antisistema como la CUP pueda presidir la segunda institución del país”. En este sentido, Parera ha criticado duramente lo que considera una “doble moral del PSC, que calla ante la posibilidad de que un partido radical como la CUP pueda presidir el Parlament y en cambio propone un cordón sanitario para aislar a Vox de la actividad parlamentaria”.

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Parera ha considerado esta posibilidad “gravísima” y censura que la propuesta del cordón sanitario contra Vox proceda de un partido de Gobierno como el PSC. Eso, según Parera, “solo lo compran nacionalistas y populistas como

Esquerra, Junts o la CUP, que han llevado al Parlament votaciones ilegales, expulsan a la oposición y no respetan a nadie”. “Del PSC no me esperaba esto”, ha dicho.

Eva Parera considera que “Vox tiene todo el derecho a ocupar un lugar en la mesa porque así lo han dicho las urnas”. “Tiene derecho a presentar iniciativas y a pedir la constitución de comisiones”, ha añadido. “No hagas pactos con ellos, no negocies nada, pero lo que no puedes es limitar los derechos parlamentarios de nadie”, ha aseverado. Además, ha recordado a Salvador Illa que “los socialistas tienen un pacto de gobierno estable con Bildu que está pidiendo a los presos de ETA que se hagan militantes de la formación”.

Parera ha confirmado que recogerá el acta de diputada y también seguirá como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. “Nadie del partido me ha planteado que renuncie a su escaño”, explica. A la número tres en la lista del popular Alejandro Fernández sí que le consta que “ha habido quejas internas” y piensa que “seguramente” hay alguien que quiere mover la silla a Alejandro Fernández, “porque como pasa en todos los partidos, cuando los resultados no son buenos hay algunos que no quieren perder cuota de poder”.

En este sentido, Eva Parera ha destacado la valentía del presidente del Partido Popular catalán de abrir la lista a independientes como Lorena Rodán o a ella misma. “El mensaje inicial de Alejandro es que venimos a hacer un proyecto nuevo. Él lo dice cuando empieza la campaña. Hacer esto a las puertas de unas elecciones y aguantar el resultado tiene mucho mérito. Es muy difícil consolidar un proyecto nuevo en 15 días”.

Sobre el futuro gobierno catalán, Eva Parera ve “terrible para Catalunya el pacto Junts, Esquerra y CUP” y sobre un tripartito Esquerra, PSC y Comuns piensa que “los socialistas no podrán moderar el nacionalismo de Esquerra, como se ve en el Ayuntamiento de Barcelona o en el Gobierno central”. “Los socialistas no son capaces de imponerse a la ideología de sus socios” ha afirmado. Parera advierte de que “Catalunya tiene una difícil solución que

no pasa por repetir elecciones sino porque se constituya un gobierno que gobierne y deje en casa la ideología”

Preguntada por el futuro de Manuel Valls, ha comentado que espera convencerle para que vuelva a encabezar la lista a las próximas municipales de Barcelona pelCanvi y piensa que el político franco-catalán no ha acabado de encajar en la política catalana “porque los catalanes somos muy raros”.