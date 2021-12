Converses Veterinàries amb el Col•legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd

Converses veterinàries ens apropa a l’actualitat de la professió i a moltes coses més. Els veterinaris ens parlen de la feina que fan per exemple amb temes de seguretat alimentària. Podem menjar carn que estigui en perfectes condicions, ja que sabem que darrere la producció hi ha un control que ens aporta seguretat. També parlem dels petits animals. Gossos i gats són els grans protagonistes del nostre programa. Que cal saber abans de comprar un animal de companyia? Ells ens ho expliquen. Els oients tenen també puntualment la possibilitat de fer les consultes de les seves mascotes amb els nostres veterinaris. Es contesta per ràdio a les preguntes de propietaris de gossos i gats. Un oient de Girona, per exemple, ens pregunta si és possible banyar el seu gos cada quinze dies. Una oient de Roses demana si funcionen bé les pipetes per treure les paparres. Una altra oient de Banyoles ens consulta per un problema dèrmic del seu gat. Un oient de Girona demana ajuda, ja que el seu gos estira molt quan surt a passejar. Quíns són els millors aliments que podem donar a la nostra mascota? Les consultes es poden enviar per mail a girona@cope.es Parlem de la necessitat de vacunar els nostres “peluts”. Tenir un animal saludable, cuidar-lo de forma responsable, ens assegura gaudir de la millor forma possible de la seva companyia. En el programa tenim la presència dels millors professionals i especialistes. Una tinència del nostre animal responsable ens ajuda a gaudir de la seva companyia. Tot el que envolta el món dels animals ho pots escoltar tots els divendres després de les notícies de les 13 hores a Cope Catalunya i Andorra. Lluís Arté presenta aquest programa que no pots deixar d’escoltar de forma setmanal patrocinat pel Centre Verd.