El Zoo de Barcelona no cree que los animales se contagien de Covid-19 aunque están atentos

El Zoo de Barcelona cree que los animales no pueden contagiarse de coronavirus, pese al positivo que dio un tigre del zoo de Nueva York en Covid-19, aunque asegura que deben estar atentos y mantener las medidas de prevención.

El director del Zoo de Barcelona, Sito Alarcón, ha asegurado que el caso del tigre de Nueva York es aislado, y ha pedido "no sacar las cosas de su justa envergadura". Según ha informado el zoo, no tienen constancia de que haya algún caso positivo en el parque, y Alarcón no sufre por que un animal se contagie de coronavirus: "Sufro por que un trabajador coja el virus, es muy raro que el virus pase de los hombres a los animales".

Sito Alarcón ha insistido en que su prioridad es la salud de los trabajadores del Zoo, aplicando las medidas de seguridad, y ha remarcado que los cuidadores ya llevaban mascarillas anteriormente, sobre todo con los primates y los felinos, que en alguna ocasión sí se habían contagiado de algún virus por un empleado al tener una genética parecida a los humanos.

Desde el inicio del confinamiento y para prevenir contagios, se separó a los veterinarios, conservadores y cuidadores en tres grupos, que se alternan cada cinco días para no coincidir; y además, mantienen otro grupo más pequeño en sus casas por si hay bajas, aunque de momento no ha sido así.

La situación de excepción tampoco ha evitado la reproducción de los animales y, durante el confinamiento, ha nacido un órix (una cría de gacela), perteneciente a una especie en peligro de extinción, además de buitres y también un ibis eremita, un hecho que Alarcón ha vinculado al inicio de la primavera, y no ha habido ninguna muerte, lo que considera "un indicador de salud del Zoo".