Xavier Trias asegura que sólo se quedará en el Ayuntamiento de Barcelona si consigue la Alcaldía

El exalcalde de barcelona, Xavier Trias ha confirmado este martes que su intención es ganar la alcaldía y que “no permanecerá en el consistorio como regidor si no lo consigue” ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Tras conocerse el pasado lunes que se presenta como cabeza a las municipales de la ciudad condal por Junts.

Durante la entrevista ha asegurado que no se presenta a las elecciones municipales de mayo para hacer oposición y “tener un sueldo” ya que con 76 años, hace tiempo que está jubilado. La intención de Trias es recuperar los 14 regidores que tuvo para gobernar y buscar soporte en el resto de grupos municipales. Ha extendido la mano ya a ERC y al partido de los socialistas. Asegura que “no dará soporte” a “Ada Colau” porque su intención es cambiar la gestión de la ciudad.

El exalcalde ha asegurado que el hecho de que él con 78 años tenga que volver a la política se trata de “ una anomalía”. Ha advertido que no se“están dando la proyección mediática necesaria desde los partidos'' a aquellos miembros que tendrán que coger el relevo en un futuro. “lo que no puede volver a pasar es que gente muy buena no encuentre su lugar en la política”