Voluntarios se ofrecen para seguir y recoger con dron la situación de los pantanos catalanes

Hasta 32 pilotos de dron se han unido de manera altruista para documentar la evolución de los pantanos catalanes y concienciar, con el impacto de las imágenes, de la sequía. El proyecto nació el 27 de julio impulsado por Carles Rabadà, vecino de la zona, pero cuenta con pilotos de todo Cataluña para poder captar imágenes aéreas de los 28 pantanos registrados por la Agencia Catalana del agua. Ya tienen imágenes de todos, como el de la Llosa del Caballo (Solsonès), Siurana (Priorat), o el de Rialb (Noguera-Alt Urgell), uno de los más afectados por la sequía puesto que se encuentra por debajo del 12% de su capacidad. El proyecto está abierto a toda la ciudadanía y los impulsores quieren volver a captar imágenes de los pantanos en 30 días para ver la evolución de las reservas de agua.

Rabadà explica que los 32 pilotos de dron participantes al proyecto se han repartido los pantanos por zonas con la intención de hacer las mismas imágenes ahora, de aquí un mes y -esperan- cuando llueva. El objetivo de este proyecto es "concienciar y sensibilizar la gente para que se gestione bien el agua".

"Sentimos muchas veces a los medios de comunicació decir que la sequía es muy grave pero hasta que no lo ves, no eres consciente de la profundidad del problema, si no gestionemos bien el agua que queda a los pantanos, no abriremos el grifo", alerta Rabadà.