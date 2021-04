El vídeo viral de Joan, el concursante de “Ahora Caigo” que “ha borrado” de su mente a "Juan"

El protagonista es Joan, con el nombre en catalán y no Juan. Participó en el programa “Ahora Caigo”, y al ser presentado ya dejó claro que no le gustaba que se dirigiesen a él con la versión castellana de su nombre porque “se me hincha la vena”. Pues bien, le tocó adivinar una palabra que respondía a la definición: “uno de los apóstoles de Jesús”. Y se dio la circunstancia de que ‘Juan’ era la respuesta correcta, pero no supo dar con ella. Aseguró que era agnóstico, que no se había leído la biblia, mientras el presentador del programa le decía: “si lo llevas escrito”. Y Joan reconocía: “He dicho que odiaba el nombre de Juan (…) quiero decir, me ha puteado, me ha devuelto la vida, ¿eh? Tantas veces han puesto mi nombre mal que se me ha borrado de la mente”.

No os podéis perder esto. Cuando se juntan el nacionalismos más aldeano y recalcitrante con la ignorancia más supina, solo hay un camino: el infinito ridículo. pic.twitter.com/QHXk2b3nUV — Miss Bennet (@Miss_Bennet7) March 31, 2021





Y el vídeo con la actuación de Joan se viralizó rápidamente en redes sociales. Hay quienes destacan su “descomunal analfabetismo”, otros creen que se trata de un “paleto en su máxima expresión” y también hay quien ha destacado que "Los guionistas unos cachondos, el de las manos a la cabeza un lúcido, los del zoom de la cámara unos genios y el ¿concursante?, creo que no existe adjetivo capaz de abarcar toda la estupidez supina que destila"