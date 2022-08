Vergés insta Junts a presentar una fórmula para asumir las funciones de la presidencia del Parlament

La vicepresidenta primera del Parlamento con funciones de presidenta, Alba Vergés, ha instado a Junts a presentar una fórmula para asumir las funciones de la presidencia del Parlamento que ahora tiene ella desde la suspensión de Laura Borràs. En declaraciones a 'El matí de Catalunya Ràdio', Vergés ha recordado que el acuerdo de investidura establece que la presidencia de la cámara catalana corresponde a Juntos. "Estamos dispuestos a todo. Lo facilitaremos todo para cumplir este acuerdo", ha añadido. Según Vergés, se trata de una situación "no querida por nadie" y ha lamentado que la segunda institución del país se encuentre. Pero ha concluido que, a partir de septiembre, se tienen que cumplir los acuerdos: "Es el que toca, el que está acordado y el que tendría que ser".



Borràs fue suspendida el 28 de julio después de que el TSJC le abriera juicio oral por presunto fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Un hecho que ha dejado el Parlamento en una situación inédita. Tal como publicó el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) el pasado viernes, la vicepresidenta primera la sustituye "con los mismos derechos y deberes". Pero Vergés quiere que esta situación no se alargue en el tiempo y que en septiembre se llegue a un acuerdo con Juntos para volver al equilibrio que establece el acuerdo de gobierno: la presidencia de la Generalitat corresponde a ERC y la presidencia del Parlamento, a Juntos.



El mismo día de la suspensión de Borràs, el secretario general de Juntos, Jordi Turull, aseguró que su partido no propondrá ninguna persona para sustituir Borràs a la presidencia del Parlamento. Ahora pero, habrá que ver si, aunque no se vote una nueva persona como presidenta de la cámara, se llega a un acuerdo para rehacer la correlación de fuerzas a la Mesa del Parlamento. En la situación actual el órgano de gobierno de la cámara catalana tiene seis miembros: 2 de ERC, 2 del PSC, 1 de Juntos y 1 de la CUP.





Preguntada por el voto delegado de Lluís Puig, anulado por el Tribunal Constitucional, Vergés ha defendido que se tienen que hacer las "reformas necesarias" al reglamento del Parlamento porque se puedan garantizar los derechos del diputado de Juntos a partir de ahora. Según ha recordado, la vía de la reforma del reglamento es la propuesta que ha hecho el grupo parlamentario de ERC.



De momento, la fórmula que acordaron los miembros independentistas de la Mesa, bajo la presidencia de Borràs, es que la presidenta contabilice verbalmente el voto de Puig pero no aparezca al panel electrónico por no comprometer los funcionarios. Ahora se está pendiente de las actas de los plenos de julio para ver como reflejan esta fórmula que Borràs utilizó en los dos plenos de julio: el del 6 y 7 de julio y el del 20 y 21 de julio.