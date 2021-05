Vecinos del centro de Badalona piden el derribo del edificio de la Mobba

Vecinos del centro de Badalona se han unido bajo la "plataforma vecinal del Parc de la Mobba" para derribar el edificio de la antigua fabrica de Mobba y dignificar el entorno entre el barrio del Progrés y el Centro. Una vecindario que consideran haber sido históricamente olvidada por el ayuntamiento.



A su vez, piden que en esta nueva zona se priorice los peatones y vehículos no motorizados, y se reorganice el tráfico de los alrededores para hacer del nuevo parque un espacio seguro para los niños y con aire lo menos contaminado posible.



Según la plataforma, la fábrica, en su estado actual, ha supuesto una degradación continua por la falta de mantenimiento del entorno. Los vecinos de la zona se quejan de su mal estado y sufren que se pueda dar un incendio como el que se produjo el pasado diciembre al barrio del Gorg. Es por eso que piden al consistorio que ejecute el derribo e inicie la construcción de una gran zona verde en su lugar.



El solar donde se encuentra el edificio fue recalificado como zona verde y expropiado por un valor de 4,5 millones de euros el año 2014. Aun así, todavía sería susceptible de acciones legales por parte del propietario en el supuesto de que el edificio fuese rehabilitado o adaptado; y podría suponer una indemnización millonaria para el consistorio, además de la reforma en sí.



Denuncian que el derribo vuelve a estar parado por motivos políticos, y que los mismos que lo aprobaron, ahora defienden su conservación. La plataforma insiste en que el edificio no tiene ningún valor arquitectónico más allá del cartel, sobre el que el Museo de Badalona ya ha dicho que tiene documentación gráfica, y no sería necesario conservarlo.