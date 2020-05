Vecinos del Bruc indignados con los pocos recursos del municipio en plena crisis sanitaria

El municipio del Bruc se encuentra a tocar de la A-2 y a sólo 50 kilómetros de Barcelona, pero sus ​​los habitantes del Bruc se sienten aislados.

El Ayuntamiento y varios vecinos reclaman la apertura del dispensario médico y recuperar los horarios recortados el año 2017.

La crisis sanitaria ha obligado a cerrar el dispensario médico del municipio, y ya hace casi dos meses que no se reparten cartas porque la trabajadora titular tiene más de 60 años y Correos la confinó de manera preventiva.

La falta de cobertura telefónica o la inexistencia de un solo cajero, ha hecho que la sensación de aislamiento, entre los vecinos, se acentúe aún más. "Parece que vivamos en un rincón de montaña", explica un vecino.

El Bruc tiene un dispensario pequeño que, como en otros municipios similares, se ha cerrado para que los profesionales se concentraran en centros más grandes donde poder atender de manera diferenciada pacientes con Covid-19 y pacientes que no han sido contagiados.

La alcaldesa, Bárbara Ortuño, explicó que espera que este mes de mayo ya se pueda retomar la actividad en el dispensario y que todos los profesionales puedan recuperar para dar un servicio completo al municipio. "Hay vecinos con otros problemas de salud, que hace dos meses que no se visitan, "y ya no pueden esperar más", recuerda Ortuño.

Ramon Piñol es uno de los vecinos del Bruc que se queja porque aún no les han dicho cuándo volverán a abrir el ambulatorio. "Ya han colgado los horarios de verano, horarios bastante mezquinos, pero no sabemos cuando abrirán", lamentó. Además, tampoco encuentra lógico que para ir a urgencias, en Esparraguera o también en Sant Andreu de la Barca, el pueblo no tenga ningún medio de transporte para poderse desplazar.

Por su parte, la Montserrat Rial, tendera del pueblo, dice que estos días las ventas le han ido bastante bien, porque no sólo le han comprado los vecinos del Bruc, sino también de pueblos vecinos que no querían o no podían ir hasta Igualada.