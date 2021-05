Unos 400 culpan a las VTC de incumplir la normativa

Unos 400 taxistas, según cifras de la Guardia Urbana de Bacelona, se han concentrado hoy en la avenida Maria Cristina para hacer una marcha lenta con sus coches hasta plaza Sant Jaume y reclamar que los vehículos VTC cumplan con la normativa.

Esta marcha lenta ha sido convocada por seis sindicatos del sector en Cataluña: Élite Taxi, Stac, ATC, TLU, Anget Taxi y Pak Taxi. Los taxistas exigen que se acaben “las constantes irregularidades” de Cabify, como por ejemplo, la precontratación de 15 minutos, la circulación de los vehículos sin tener ningún servicio contratado o no tener visible el adhesivo que indica el día de descanso entre otras.

El recorrido se ha iniciado en Plaza Espña y ha avanzado hacía la Gran Vía, calle Balmes, la calle Pelai, Plaza Cataluña la calle Fontanella hasta Via Laietana. La jornada ha estado marcada por el ruido que los taxis han ido haciendo con sus cláxones para hacer eco de su protesta y demandas.

El sector tiene como objetivo reunirse con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. La problemática con las VTC no solo recae con Cabify, sino que el sector del taxi también tiene a Uberen el punto de mira desde que ha vuelto a la ciudad. Esta multinacional opera con la tarifa 3, que es una tarifa cerrada antes de hacer el servicio y con la que tiene que operar de acuerdo con IMET.

Los taxistas aseguran que la empresa utiliza una estrategia “de precios predatorios” y explican que acabarán denunciando esta situación. “Cabify se está riendo de la Guardia Urbana, de los Mossos d'Esquadra y de todas las instituciones” ha explicadoTito Álvarez, el portavoz de Élite Taxi. El sector también sostiene que se sienten constantemente acosado por las multinacionales.

En este sentido, Álvarez, también ha explicado que los agentes de la Guardia Urbana “no se saben la normativa de las VTC” y que los responsables políticos son los causantes de que estos agentes no hayan recibido la formación adecuada en la materia. El secretario d'Agrupació Taxi Companys, Pablo Fernández, ha explicado también que la moratoria para que estos vehículos puedan circular se acaba en un año y medio: “el Tribunal Supremo dijo que solo podía haber un vehículo VTC por cada treinta taxis, y en un año y medio estos vehículos no podrán ofrecer el servicio de carácter urbano si no tienen una licencia urbana”

Más allá de sus quejas, el sector del taxi pide también la puesta en funcionamiento de una aplicación móvil pública para poder pedir el servicio de los taxis. Tito Álvarez ha explicado que tienen como meta para iniciar la primera prueba el próximo mes de febrero del 2022.

Camino de plaza Sant Jaume, vamos a recordarle a @Albert_Batlle_B que hay un reglamento hace dos años que no se aplica en las calles, #Cabify sigue haciendo de taxis sin ningún control. Esto tiene que acabar.

La ley está para hacerla cumplir, se acabó la impunidad de los #VTCpic.twitter.com/daWpyvHLZr — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) May 20, 2021